Елена Кравец научит, как искать жениха в армии и что делать с любовницей мужа

Иллюстративное фото (фото: пресс-служба канала)

Новый выпуск "Женского Квартала" обещает быть уморительным

В субботу, 20 октября, на канале 1+1 покажут очередной новый выпуск проекта "Женский Квартал", съемки которого недавно проходили в Киеве.

Девушки продолжат шутить о себе и мужчинах. Так, в одном из номеров актрисы будут решать, кто из них главная в коллективе, и кого следует поместить на обложку мужского журнала. Разумеется, без художественного руководителя студии "Квартал 95" и режиссера "Женского Квартала" Владимира Зеленского этот вопрос решить будет сложно, и зритель, наконец, узнает, кто в коллективе его любимица. Кстати, ею окажется совсем не Елена Кравец!

В другой миниатюре сюжет будет закручен вокруг освоения женщинами мужских профессий. Только представьте ситуацию. Вы - хрупкая девушка, которая работает в пожарной службе. Выезжая на вызов, вы неожиданно попадаете в пылающую огнем квартиру, где находится… нынешняя любовница вашего мужа, хоть и бывшего уже.

"Раньше я хотела тебя просто убить, а теперь я хочу тебя убить и не сесть", - откровенно сознается главная героиня номера, которую сыграет Кравец.

Также самая опытная актриса "Женского Квартала" появится на сцене в образе классической еврейской мамы, которая вместо сына, будет провожать в израильскую армию дочь и учить ее поискам лучшего жениха.

На 1+1 покажут новый выпуск "Женского Квартала" (фото: пресс-служба канала)

Еще будут фантастические ситуации, в которые могут попасть представительницы прекрасного пола. Например, номер об учительнице, которая окажется в плену у симпатичных инопланетян и не захочет покидать их корабль.

"Так вот ты какой, безвиз", - обрадуется она новому месту и знакомым.

В музыкальных номерах девушки из вокального квартета снова порадуют зрителей уникальными голосами и манерой исполнения. В этот раз девчонки представят оду всех невесток своим свекровям на мотив легендарной "Богемской Рапсодии" группы Queen.

Что касается звездных гостей, то эстафету от олимпийского чемпиона Жана Беленюка теперь примет Влад Яма. Известный хореограф предстанет в образе робота, который сконструировали для себя женщины, и который выполняет все их желания.

Новый выпуск "Женского Квартала" выйдет 20 октября (фото: пресс-служба канала)

Отметим, что прошлый выпуск "Женского Квартала" уже почти неделю держится в топ-10 в трендах YouTube. На данный момент у него - более 730 тыс. просмотров.

Видео: YouTube/Студия Квартал 95 Online

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