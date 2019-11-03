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"С моей красавицей": Влад Яма восхитил стильным выходом в свет с женой

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.11.2019 - 10:57
"С моей красавицей": Влад Яма восхитил стильным выходом в свет с женой
Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Супруга хореографа примерила эффектный наряд с кожаным корсетом

Влад Яма старается не слишком выставлять напоказ свою личную жизнь - хореограф и судья шоу Танцы со звездами довольно долго скрывал даже факт своей женитьбы, да и о рождении сына рассказал только через два года после события. К слову, лицо мальчика они до сих пор не показывают. Зато танцор недавно разоткровенничался о том, как произошло их с любимой супругой Лилианой знакомство - он тогда даже подумал, что эта красотка слишком хороша для него! Сейчас они счастливы в браке и с удовольствием бывают на светских мероприятиях.

Влад поделился в своем Instagram-аккаунте новым снимком с женой, сделанном в одном из киевских ресторанов. Для выхода в свет пара выбрала стильные и эффектные наряды - Яма был в белом костюме с черной рубашкой, а Лилиана - в черном кожаном корсете с откровенным декольте, который дополнила юбкой-плиссе в пол пудрового цвета.

"З моєю красунею", - прокомментировал снимок хореограф и сопроводил его сердечком.

&quot;С моей красавицей&quot;: Влад Яма восхитил стильным выходом в свет с женой

Фото: Влад Яма с женой Лилианой (instagram.com/vladyama_official)

Подписчики согласились с Владом, что жена у него действительно красавица, и оставили их паре множество теплых отзывов.

  • Какие вы красивые
  • Красивая пара!!
  • Дійсно красуня!
  • Не просто красуня, КОРОЛЕВА!!!!
  • Очень красивые
  • Гарне Фото.
  • Ви класні та дуже красиві
  • Что б так всю жизнь и не иначе
  • Какие красивые, просто бомба
  • Владік, ви чудова пара, бережіть одне одного, щастя, взаєморозуміння, любові і сімейного благополуччя
  • Дуже і дуже красиві
  • Шикарная

&quot;С моей красавицей&quot;: Влад Яма восхитил стильным выходом в свет с женой

Скриншот комментариев (instagram.com/vladyama_official)

Напомним, ранее Влад Яма растрогал признанием в годовщину свадьбы. Влад и Лиля уже пять лет являются законными супругами, и хореограф надеется, что им удастся пронести свое чувство через всю жизнь.

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