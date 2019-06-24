"С каждым днем уютней": Никита Добрынин с любимой показали новую квартиру

Главный герой 9-го сезона романтического шоу Холостяк Никита Добрынин таки нашел на проекте свою любовь в лице 20-летней киевлянки Даши Квитковой. Теперь, когда шоу закончилось, пара с удовольствием делится своей историей любви и умиляет фанов нежными и страстными совместными фото в соцсетях.

Они все свободное время проводят вместе и даже обзавелись совместным жильем. Пара купила квартиру и сейчас активно занимается ее обустройством. На своей странице в Instagram Даша показала поклонникам, как сейчас выглядит их семейное гнездышко, а также рассказала, как все происходило.

Фото: избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова показала их дом (instagram.com/kvittkova)

По словам девушки, первые полтора месяца им пришлось жить в почти пустом жилище, однако это тоже был интересный опыт.

"Полтора месяца мы жили в пустой квартире. Не было кухни, мы пользовались службами доставки и ели на коробке, представляя, что это наш стол.

Пока мы ждали приезд нашей идеальной кровати, мы спали на матрасе. Пока не было холодильника, мы покупали продукты на один день или ехали в ближайшую кофейню. Сейчас мы обустраиваем нашу квартиру, обживаем и заполняем ее.

Появилась кровать, шкафы, самый мягкий диван в мире, кухня, на которой мы готовим завтраки, душевая и любимый пушистый ковер, на который мы заваливаемся и смотрим сериалы. Вчера поехали в Батлерс и вынесли оттуда 7 пакетов ништяков для дома. Очень много мягких подушек, которые раскидали по подоконникам. Море красивой посуды, стаканов, салатниц, графины, баночек под крупы и тд. Никите очень понравилась декоративная голова Будды, которую мы тоже забрали с собой. Дальше были полотенца и пушистый ковер для ванны. Самой большой покупкой стала напольная лампа, выглядит, как прожектор. Долго думали нужна ли нам такая, но не прогадали, скажите?" - поделилась Квиткова.

Фото: избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова показала их дом (instagram.com/kvittkova)

Возлюбленная экс-Холостяка отметила, что теперь в их дом очень хочется возвращаться вечером.



"Очень горжусь нами. С каждым днем наш дом все уютней, а нам хочется возвращаться в него еще больше", - подытожила Даша.

Фото: избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова показала их дом (instagram.com/kvittkova)

Подписчики поспешили заверить, что получилось действительно очень уютно, и пожелали паре счастья в новом доме.

Очень круто. За вами так приятно наблюдать

Любви вам и счастья в Вашем новом доме

Берегите свою любовь

Я реально очень рада, что вы вместе. Теперь понимаю, что по-другому не могло и быть. Очень молодцы!

Стильно, умнички! спасибо, что делишься с нами)

Стильно, уютно и со вкусом. Счастья Вам в Вашем доме!!!

Действительно очень уютно, а главное, чувствуется, что в доме царит любовь

Очень нравится смотреть на вас вы такие крутые ...

Блин вы такие классные. Счастья вам

Очень классно! Молодцы, уют - это важно)

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин с любимой взбудоражили сеть жаркими пляжными фото.

Ранее Никита Добрынин и Дария Квиткова откровенно поведали о том, как развивались их отношения и что происходит в их жизни после шоу. Экс-Холостяк признался, что хочет каждый день просыпаться вместе с любимой.

Кстати, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова поделилась своими секретами похудения.