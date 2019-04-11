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Руда бестія: Слава з НеАнгелів засвітила шикарний бюст в купальнику "під леопард"

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.04.2019 - 10:27
Руда бестія: Слава з НеАнгелів засвітила шикарний бюст в купальнику "під леопард"
Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Марія Бондаренко
Редактор стрічки новин LITE

Шанувальники засипали Камінську захопленими коментарями

Слава Камінська часу дарма на відпочинку не втрачає. Нагадаємо, що солістка поп-групи НеАнгели вирушила з чоловіком (пластичний хірург Едгар Камінський) на відпочинок в США. Так, співачка прогулялася по Нью-Йорку, біля океану, зробила десятки яскравих фото в стильних образах, побувала в парку розваг і т. д. Не обійшла стороною Камінська і "питання купальників".

На своїй instagram-сторінці Слава опублікувала дійсно "гаряче фото", на якому позує хоч і в закритому, але від цього не менш провокаційному купальнику з леопардовим принтом. При цьому в купальника вельми пікантний глибокий виріз в області декольте. Через що видно ідеальні груди солістки НеАнгелів.

Слава однією рукою тримає на потилиці руде волосся, інший – поправляє сонцезахисні окуляри з червоними склом.

"ёлочку вам в ленту" – зухвало підписала знімок 34-річна Камиснкая.

Слава Камінська

Гаряча Слава Камінська в купальнику (фото: instagram.com/babaslavka)

Шанувальники співачки не змогли пройти повз такого фото, засипавши улюбленицю коментарями:

  • Богиня!
  • О боги!!!!! Какая вы, ух какая!
  • Шикарная рыжая бестия)
  • Телочку в леопарде)
  • Как же вам идёт леопард!
  • Телочка что надо! Эдгару повезло. Звезда!
  • Ракета)
  • Славочка! Я Вас очень жду в Тель-Авиве)
  • Красотка!!! Лео очень модный в этом сезоне)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТСелочка

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Нагадаємо, що раніше Віка з НеАнгелів з'явилася в образі нареченої. Група готує своїм прихильникам новий кліп на нову пісню "Удари".

Також нагадаємо, що до цього Слава трохи здивувала своїх шанувальників і "нарвалася" на хвилю неоднозначних коментарів. Так, Камінська опублікувала фото, на якому показує результат своєї дієти. При цьому багато фанів співачки підкреслили, що вона занадто схудла.

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