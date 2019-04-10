Вот это интрига! Вика из НеАнгелов появилась в образе невесты (видео)

Вика Смеюха

Поклонники НеАнгелов с нетерпением ждут презентации клипа

Вика Смеюха заинтриговала поклонников поп-группы НеАнгелы коротким видео-тизером. Примечательно, что в видео Вика появляется… в образе невесты. В белом платье, с фатой, прической. И даже в ЗАГСе!

Отмечается, что НеАнгелы готовят своим фанам новый долгожданный клип. И обещают, что презентация состоится уже через пару дней. А пока что приходится довольствоваться только тизерами, одним из которых на своей instagram-страничке и поделилась Вика. Клип будет снят на новую песню под названием "Удары".

"Ждете? Уже очень скоро", - интригует Смеюха.

Однако, даже по короткому моменту видим, что сюжет клипа – драматический. Героиня Вики выбегает заплаканная из зала бракосочетаний. Далее мы видим героиню Славы Каминской, которая также грустит, прогуливаясь по крыше одного из столичных зданий ночью.

Видео: instagram.com/vikanablack

Поклонники Вики и группы поспешили прокомментировать тизер:

С нетерпением!

Вах, интригующе!

Да!!! Очень жду!!

Невыносимо ждать уже!

Ну когда уже??

На страничке группы НеАнгелы в соцсетях также можно посмотреть некоторые кадры из нового клипа.

Слава Каминская в образе для клипа "Удары" (фото: instagram.com/neangely.official)

Напомним, что пока поклонники коллектива ждут презентации нового клипа "Удары", Слава Каминская отправилась на отдых в США. В частности, солистка поп-группы показывает яркие моменты из Нью-Йорка. На одном из последних снимков Слава с супругом сделали милое фото на фоне Башни Трампа – одной из знаковых достопримечательностей "большого яблока".

А до этого Слава немного удивила своих поклонников и "нарвалась" на волну неоднозначных комментариев. Так, Каминская опубликовала фото, на котором показывает результат своей диеты. При этом многие фаны певицы подчеркнули, что она ж слишком похудела.