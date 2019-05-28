Рыжая бестия: огненная Тина Кароль зачаровала "хитрым" взглядом

Украинская поп-дива Тина Кароль легко и без труда меняет образы, превращаясь то в строгую и элегантную леди, то в роковую красотку с пронзительным взглядом, то соблазнительную женщину-вамп в прозрачных нарядах. Каждое преображение певицы ее поклонники встречают "на ура" и радуются любому новому снимку из свежей фотосессии, подолгу изучая каждою деталь лука своей "королевы эстетики". Так, образ Тины в огненно-красном платье от Louis Vuitton произвел фурор среди фанов артистки, а она лишь подлила масла в огонь, опубликовав новый снимок в Instagram.

Портретное фото певицы, которая хитро и игриво улыбается в камеру, явно пришлось по вкусу ее подписчикам. Звезда позировала лежа на полу, ее блестящие роскошные волосы приобрели рыжеватый оттенок, на губах красуется фирменная красная помада. Руку она изящно приложила к лицу, а в кадр попала также часть оголенной груди, которая виднеется через пройму платья.

Поклонники не смогли устоять перед соблазнительным снимком и стали оставлять массу комплиментов для певицы.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"Вау-вау-вау, як заворожує, просто королева!", "Как всегда,шедеврально!", "Эта эфлийская бого- красота просто разрывает изнутри!", "Рыжая бестия", "Шикарная", "Тина, ты красиво выглядишь в Цвете Любви!", "Ідеальна Тіна, ідеальне фото", "Ох уж этот хитрый взгляд!", "Боже, какая красотка. Вызывайте пожарников будем тушить этот огонь и скорую меня откачивать будем!" - не сдерживали себя комментаторы.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Ранее Тина Кароль поразила поклонников снимком в белье. Они не ожидали от своей любимицы подобной откровенности.

К слову, Тина Кароль выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских, подарив молодым несколько романтичных песен из своего репертуара.