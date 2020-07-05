Рвет шаблон: Лилия Ребрик рассекретила будущую профессию дочери и очаровала family look

Лилия Ребрик –понимающая и мудрая мама, которая растит дочек Диану и Полину в любви и уважении, она старается быть для девочек примером и подругой. Ведущая откровенно разговаривает с поклонниками в Instagram о своих методах воспитания и делится эмоциями и переживаниями, стараясь быть максимально открытой и откровенной. Так, ведущая решила поговорить о детских мечтах.

Теледива опубликовала счастливое семейное фото со своими доченьками, в очередной раз продемонстрировав family look. Мама и девочки нарядлись в комплекты с майками и шортами белого цвета с черно-серым принтом.

"Вчіть своїх дітей мріяти! Плекайте їхнє бажання мріяти, підтримуйте їхні мрії - так розвивається фантазія, так вони вчаться досягати цілей і якщо ви не принижуєте їхніх мрій, то саме так стаєте ще ближчими. Ваша дитина хоче полетіти у космос?! Будь ласка! Хай читає якомога більше інформації, хай тренує свої тіло і мозок! Повірьте, потім ця мрія обов‘язково трансформується у реальнішу! Хоча, а, може, й справді полетить?! Наприклад, моя Діана мріє стати... ветеринаром! Рве шаблони. Даремно думаєте, що в родині танцівника та актриси діти обов’язково підуть по їхніх стопах (хоча задатки в неї є для обох професій ). Але я підтримую її прагнення обрати свій шлях. Наприклад, плануємо спільний візит до притулку тварин, аби Діана ближче познайомилася з професією, про яку мріє, і знала про неї якомога більше", - поделилась планами теледива.

Лилия Ребрик с дочками показала индентичные образы на природе (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия рассказала о своих стремлениях. Оказалось, она хотела быть вовсе не актрисой или ведущей.

"А я мріяла бути директором універмагу, мої батьки терпляче чекали, коли я переросту це своє бажання! Та при цьому жодного разу не принизили моєї мрії і завжди сприймали її серйозно. Підтримали мене і коли я вирішила бути актрисою - ніхто навіть не намагався мене переконати", - вспомнила ведущая.

Ранее Лиия Ребрик показала, как носить модный комплект с шортами-"бермудами".