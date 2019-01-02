Ноев ковчег: Руслана начала Новый год на энергии солнца (фото, видео)

Фото: Руслана (предоставлено Master Management)

Певица отправилась встречать праздник в самый солнечный регион Украины

Известная украинская певица, победительница Евровидения 2004 Руслана Лыжичко впервые встретила Новый 2019 год в Бессарабии - в солнечном городе Измаиле, где состоялось знаменательное событие - онлайн переход со старых источников энергии на солнечную энергию. Артистка в качестве Посла Возобновляемой Энергии в мире провела концертное шоу в новогоднюю ночь на чистой энергии солнца, бросив вызов существующей старой энергосистеме.

Непосредственно у места проведения акции были установлены солнечные панели и накопители солнечной энергии, заряженные от яркого солнца Бессарабии, что и обеспечило 100% чистой энергией весь комплекс.

Гостям праздника представили видео, отснятое на орбите Земли немецким космонавтом, который обращался к будущим поколениям и говорил о важности перехода на чистую энергию и сохранении планеты.

Засвидетельствовать свое уважение и принять участие в уникальном событии приехали лидеры индустрии и влиятельные эксперты в сфере возобновляемой энергетики из Украины и Европы. На мероприятии присутствовал один из ключевых мировых экспертов, автор первого закона о "зеленом тарифе", Ханс-Йозеф Фелль (Германия). В своей речи он рассказал о важности перехода украинцев к возобновляемым источникам и полной энергонезависимости.

За минуту до Нового года, на глазах у изумленной публики и перед объективами камер, весь комплекс был отключен от "старой" энергии. Ровно в полночь нажатием кнопки Руслана запустила Чистую энергию, питавшую всю энергосистему места проведения акции 100% возобновляемой энергией, и символически назвала ее "Ноев ковчег".

"Я никогда еще не чувствовала такой сильной разницы между прошлым и будущим. Еще никогда у меня не было такого сильного ощущения, что в прошлом от меня мало что зависело. Зато в будущем от меня зависит практически все", - эмоционально поделилась своими ощущениями Руслана.

Видео: У Новорічну ніч Руслана вимкнула стару енергію (YouTube/RuslanaTube)

Инициатива названа "Go RE100!" и подразумевает призыв цивилизационного перехода на возобновляемую энергию без войн за энергоресурсы.

Встретив Новый год, Руслана в сопровождении музыкантов исполнила новые песни, свои самые популярные хиты и рождественские колядки.

Подпевая артистке, зрители в зале устроили флешмоб, целью которого было поймать зеркалами лучи прожекторов, созданных солнечной энергией. Необычная публика восторженно принимала Руслану и была вдохновлена ее идеей перехода на солнечную энергию.

Видео: Ruslana - #ReNewYear 2019 (YouTube/RuslanaTube)

Сразу за Русланой на сцене появилась певица Златна Мария. Вечер продолжили зажигательными болгарскими ритмами "Фа-Диез". Новогоднее настроение и танцевальные ритмы задавал диджей вечера – Саня Дымов.

Энергии, накопленной от солнца в этот зимний новогодний день, было достаточно для продолжения праздничного шоу до самого утра.

Напомним, ранее Руслана сообщила о курьезном случае из жизни на Новый год.

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