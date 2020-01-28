Руслана, Дарвин, Рыбак и другие звезды показали, как проводят январские каникулы (фото)

Руслана (фото: пресс-служба)

Не все селебритис улетели в экзотические края

У звезд новогодние каникулы начинаются лишь в январе-феврале - после череды новогодних корпоративов. Дима Коляденко, Vlad Darwin, Александр Лещенко, София Егорова, Александр Прохоров, Аня Нилова, Александр Рыбак, Анна Гомонова, Игорь Кондратюк и Руслана рассказали о своих январских каникулах.

Дима Коляденко в Египте

Певец и шоумен Дима Коляденко улетел отдыхать в Египет с друзьями. Артист отдыхал на яхте, плавал в бассейне, нежился на солнце. Дима делился яркими фото в своих соцсетях. Как рассказал певец, одним из приятных моментов на отдыхе были прекрасные блюда из морепродуктов.

“У нашей компании были невероятные вечера. Нас угощал шеф-повар устрицами, креветками, лобстерами, прекрасным морским супом. Горели свечи, звучала музыка. Все общались и веселились, мы остались очень довольны”, - поделился Дима Коляденко.

Коляденко заинтриговал, что и на отдыхе он придумывал новые песни. А совсем скоро артист готовит особый подарок для слушателей - очень красивую песню о любви.

Влад Дарвин с женой Кристиной Марти

Влад Дарвин и Alyosha активно готовятся к концерту

Автор песен и певец Vlad Darwin фактически отменил свои каникулы и довольствовался всего несколькими днями отдыха со своей женой и близкими. Все время артист посвящает подготовке к большому концерту Alyosha & Vlad Darwin “Золота середина”, который состоится уже 16 февраля в столице! Darwin проводит практически все время на репетициях с музыкантами и балетом, делится процессом подготовки и рабочими моментами в соцсетях.

Александр Лещенко с женой Линой в Швейцарии

Хореограф-постановщик Александр Лещенко вместе с супругой Линой Верес отправился покорять Швейцарию. Артисты Театра Танца Foresight совместили работу и отдых.

“Швейцария - это мечта для глаз! Настолько живописные края, что мы в очередной раз благодарили свою профессию, благодаря которой имеем возможность лицезреть такие места воочию! После такого активного декабря, для нас эта поездка показалась отдыхом. Мы насладились красотой гор, чистотой озер и кукольными домиками”, - рассказали Александр и Лина.

София Егорова травмировалась в Карпатах

Певица София Егорова, которая недавно презентовала песню «Цей сніг», отдыхала с семьей в Карпатах. Певица каталась на лыжах, сноуборде и наслаждалась прекрасными зимними пейзажами. Правда отдых для Софии получился достаточно экстремальным. По возвращению в Киев оказалось, что во время катания на сноуборде певица получила перелом локтевого отростка. Это не остановило рабочий график Егоровой и она продолжает заниматься творчеством: работает на студии, выступает, готовит новые песни.

Александр Прохоров на Бали

Танцор и хореограф Александр Прохоров ранее признавался, что во время проекта “Танці з зірками”, где он занял второе место в паре с Анной Ризатдиновой, времени на отдых практически не было. И в январе у танцора наконец-то начался отпуск - Александр улетел на Бали. Там Прохоров путешествует по разным интересным местам, наслаждается экзотикой острова и местным колоритом. Больше всего артиста поразили водопады Бали.

Аня Нилова в ОАЭ

Автор и исполнитель Аня Нилова выбрала пляжный отдых. Певица отдыхала и набиралась сил на реализацию творческих планов в ОАЭ. Аня решила не ездить на экскурсии, а провести все время на пляже и в городе. Впереди запись новых песен и выход альбома, поэтому Нилова наслаждалась морским воздухом и вдохновлялась на написание новых песен.

Александр Рыбак с родными в Норвегии

Музыкант Александр Рыбак колесит по миру круглый год, перед Новым годом артист дал 36 спектаклей с мюзиклом "Тролль". Поэтому для Рыбака самый лучший отдых, который только может быть - это время, проведенное с родителями дома, в Норвегии. Александр получил тысячи писем и подарков от своих поклонников. Певец несколько дней читал письма со всего мира. И просто наслаждался тишиной и умиротворением!

Анна Гомонова в Трускавце

Художница и модель Анна Гомонова в первой половине января наслаждалась отдыхом в Трускавце. Анна ежедневно занималась спортом, пила лечебную трускавецкую воду и готовилась к важному событию в своей модельной жизни. Гомонова приоткрыла лишь немного секрет, что она приглашена в качестве модели на одну из мировых недель моды.

Игорь Кондратюк в Новой Зеландии

Игорь Кондратюк свой отпуск провел с семьей, путешествуя по Новой Зеландии, чем активно делился в своем Instagram. Шоумен посетил множество экскурсий по живописным местам страны. После Новой Зеландии, продюсер с семьей отправился в город-сказку Сингапур. Там Кондратюк дегустировал сингапурскую кухню, прогуливался по достопримечательностям и изучал интересные местные легенды.

Певица и Амбассадор возобновляемой энергии в мире, Руслана, по доброй традиции работает нон-стоп и успевает мимолетом отдыхать во время своих рабочих поездок. Так, в конце января, Руслана отправится в Давос, на Всемирный экономический форум. Там украинка смогла совместить встречи, выступление, а также вдохновиться природой Швейцарии.