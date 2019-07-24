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"Русалочка": дочь Оли Поляковой очаровала сеть фото в купальнике


Восхищенные подписчики засыпали юную красотку комплиментами

Похоже, что старшая дочь певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша, решила всерьез заняться продвижением своего блога  в Instagram, где у нее и так уже более 100 тысяч подписчиков. Девушка радует фолловеров яркими и эффектными кадрами, а также дарит им подарки. К слову, она также пробует свои силы в модельном бизнесе и этим летом отучилась в специализированном лагере в Греции.

Кроме прочего, там также учили и красиво позировать на фото - свои новые умения Маша с удовольствием демонстрирует. На новых кадрах она запечатлена в нежно-розовом купальнике и соломенной шляпке.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юная красотка также показала разные эмоции - на одном фото она чувственная и задумчивая, а на втором очаровывает солнечной улыбкой.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"На прошлой фотке собралось так много лайков и комментов, что я решила выбрать в этот раз не одного победителя и даже двух, а трёх победителей, поэтому все, что вам нужно сделать, чтобы выиграть бокс со сладостями, просто лайкнуть и прокомментировать фотку, всем удачи", - пообещала Полякова-младшая.

Фолловеры не заставили себя ждать и осыпали Машу комплиментами, называя ее Русалочкой и настоящей красавицей.

  • Неотразимая 
  • Пушка
  • Хороша
  • Настоящая русалочка
  • Красотка
  • Очень красивая
  • Очень красивая! И купальник огонь
  • Волосы супер
  • Сонячна дівчинка
  • Неперевершена
  • Красотка ти дуже гарна, вся в маму
  • Солнечная
  • Ти дуже гарна дівчина!!! Бажаю тобі успіхів у майбутньому...
  • Ніжна крихітка
 

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, 14-летняя дочь Поляковой Маша поразила чувственными фото в откровенном топе.

Ранее 14-летняя Маша Полякова покорила ультратрендовым образом в коротком топе и велосипедках.

Кстати, дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму.

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