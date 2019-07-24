"Русалочка": дочь Оли Поляковой очаровала сеть фото в купальнике

Похоже, что старшая дочь певицы Оли Поляковой, 14-летняя Маша, решила всерьез заняться продвижением своего блога в Instagram, где у нее и так уже более 100 тысяч подписчиков. Девушка радует фолловеров яркими и эффектными кадрами, а также дарит им подарки. К слову, она также пробует свои силы в модельном бизнесе и этим летом отучилась в специализированном лагере в Греции.

Кроме прочего, там также учили и красиво позировать на фото - свои новые умения Маша с удовольствием демонстрирует. На новых кадрах она запечатлена в нежно-розовом купальнике и соломенной шляпке.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Юная красотка также показала разные эмоции - на одном фото она чувственная и задумчивая, а на втором очаровывает солнечной улыбкой.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"На прошлой фотке собралось так много лайков и комментов, что я решила выбрать в этот раз не одного победителя и даже двух, а трёх победителей, поэтому все, что вам нужно сделать, чтобы выиграть бокс со сладостями, просто лайкнуть и прокомментировать фотку, всем удачи", - пообещала Полякова-младшая.

Фолловеры не заставили себя ждать и осыпали Машу комплиментами, называя ее Русалочкой и настоящей красавицей.

Неотразимая

Пушка

Хороша

Настоящая русалочка

Красотка

Очень красивая

Очень красивая! И купальник огонь

Волосы супер

Сонячна дівчинка

Неперевершена

Красотка ти дуже гарна, вся в маму

Солнечная

Ти дуже гарна дівчина!!! Бажаю тобі успіхів у майбутньому...

Ніжна крихітка

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, 14-летняя дочь Поляковой Маша поразила чувственными фото в откровенном топе.

Ранее 14-летняя Маша Полякова покорила ультратрендовым образом в коротком топе и велосипедках.

Кстати, дочь Поляковой честно ответила на провокационные вопросы про маму.