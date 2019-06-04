"Русалка, ты создаешь волны": звезда "Орла и Решки" показала идеальные формы в купальнике

Алина Астровская похвасталась очередной экзотикой. Ведущая морского сезона популярного тревел-шоу "Орел и Решка" показала солнечные и невероятно манящие фото из острова Боракай (Филиппины). Отметим, что здесь проходили съемки "Орла и Решки". Экзотический выпуск вышел еще в апреле этого года. Однако поделиться сочными кадрами украинская красотка решила сейчас. Да и повод нашелся. Так, в преддверии активного открытия плавательного сезона Астровская рассказала поклонникам, как училась плавать.

При этом свой пост Алина сопроводила двумя необычными снимками, сделанными в воде. Астровская позирует по пояс в воде в голубом закрытом купальнике. Онако это не мешает рассмотреть ее спортивную и буквально идеальную фигуру.

Также Алина немного напугала поклонников. Выяснилось, что в детстве она едва не утонула. И было это несколько раз.

"Плавать я научилась довольно поздно - лет в 8мь! И это было скорее похоже на "не утонуть" , чем получить удовольствие от процесса! Мой стиль назывался – поплавок, от слова #попа- она то и дело торчала на поверхности, пока мои руки всеми способами гребли с тучей брызг. Пару раз тонула в реке с сильным течением, но как видите, все закончилось хорошо. Почему пару? Есть чудо аттракцион из детства #тарзанка и радость плюхнуться с разгона в воду не останавливало даже опасное течение", - делится воспоминаниями Астровская.

Стройная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

"Потом боролась со страхом глубины! Особенно в тех водоемах, где вода не такая прозрачная, как на этом фото. Фантазия рисовала различных чудовищ, а во дворе ходила байка про огромных сомов, которые утаскивают на дно людей, пикники приобретали флер хорора (хотя в детстве я не знала этого слова!)", - продолжает Алина.

По словам девушки, многое в ее жизни решил дайвинг. Именно этот вид спорта заставил ее переосмыслить отношение к воде.

"С морем и океаном в моем случае помог #дайвинг (хоть я его так и не полюбила за все мои сезоны). Но когда ты знакомишься с подводным миром и хоть немного приоткрываешь для себя это царство, плавать становится за счастье!.. Люблю нырять с маской, у меня это прекрасно выходит без снаряжения, есть большая мечта начать заниматься фридайвом", - подытожила ведущая "Орла и Решки".

Стройная Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники Астровской поспешили засыпать ее восторженными отзывами:

Отпад! Очень крутые фото!

Сегодня ты русалка, ты создаешь волны))

Красотка!

Шикарные фотки! Купальник очень вам идет, Алина! И ракурс с бирюзовой водой фантастика!

Алина! Фото завораживают!

Напомним, ранее Астровская вдохновила грандиозными планами на лето. В списке дел - йога на крыше и даже запись нового альбома.

Также до этого звезда "Орла и Решки" без макияжа показала акне. Телеведущая откровенно высказалась о проблеме, которая преследует ее многие годы.