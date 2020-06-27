Ругаюсь с детьми и горько плачу: Лилия Ребрик сделала очень личное признание

Лилия Ребрик с детьми (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая поделилась с поклонниками откровением

Лилия Ребрик – для многих поклонников пример успешной женщины, счастливой жены, отличной хозяйки и понимающей мамы. Ведущая стараеться быть для дочек Дианы и Полины настоящей подругой и выстраивать с ними доверительные отношения, а в с мужем Андреем Диким умеет поддерживать страсть и гармонию. У подписчиков ведущей в Instagram складвается впечатление, что ее жизнь идеально, но, как уверяет сама теледива, это далеко не так.

Ведущая опубликовала портретное фото без макияжа, на котором задумчиво смотрит в камеру. Под кадром она написала личное признание.

"Напишу очевидне: соцмережі - це далеко не все життя людини. Інколи дивишся на сторіз чи фото в інстаграм і здається: о, життя цієї людини ідеальне та й сама людина, мабуть, - ідеальна! Але я прагну бути зі своїми підписниками максимально відвертою. Я хочу сказати вам - я обожнюю життя, я оптимістка всіма фібрами своєї душі, я завжди і в усьому бачу тільки хороше і навіть якщо його нема - я його знаходжу!" - говорит она.

Лилия Ребрик поделилась задумчивым фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Я завжди сміюся, радію і відчуваю щастя від кожної миті прожитого життя. Але я неідеальна! Цього не покажеш у сторіз і цим не кожного дня поділишся з підпісниками. Але це щира правда! Так, інколи я плачу, розчаровуюсь і хвилююся. Інколи - сварюся із дітьми (а потім - гірко плачу і шкодую про це), можу спалити котлети, які готую родині на вечерю після насиченого робочого дня. Я неідеальна, бо не завжди встигаю прибратися в оселі, неідеальна, бо буває, що так хочеться поспілкуватися ввечері з донечками, з чоловіком, а сил немає і я просто засинаю! Зрештою я неідеальна, бо ще жодного разу в житті не приготувала наполеон, який вміють готувати всі крутезні хазяйки! Але найголовніше знаєте що? Ця неідеальність не заважає мені щасливо жити! І я хочу щиро побажати, щоб так було і у вас! Пам'ятайте: все, що нам здається неідеальним, - насправді такі дрібниці! Ніщо (і ніхто!) не має заважати вам бути щасливими!" - подытожила Лилия.

Напомним, что ранее Лилия Ребрик впечатлила ярким летним образом.

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Автор: Lite