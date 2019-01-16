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"Розовый фламинго": Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.01.2019 - 09:00
"Розовый фламинго": Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией
Фото: Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

Нежный образ сделал знаменитость похожей на экзотическую птицу

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию фотографий в невероятном нежном образе. В пустой студии, на фоне в лилово-лавандовых тонах, где декорацией был только черный стул, длинноногая модель позировала в розовом платье, сшитом целиком из перьев. В качестве аксессуаров на девушки был только черный пояс, а на ногах черные босоножки на высоком каблуке.

&quot;Розовый фламинго&quot;: Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

"Чувствую себя как фламинго в этом платье", - подписала она одно из фото.

И действительно, изящество, с которым позировала знаменитость и дизайн ее платья сделали ее похожей на эту экзотическую птицу.

&quot;Розовый фламинго&quot;: Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Армия поклонников Дженнер оценили своими лайками фотографии и написали, что в розовом образе звезда выглядит сногсшибательно. Единственную обеспокоенность у подписчиков вызвало сомнение, натуральные ли перья использовались для изготовления платья.

&quot;Розовый фламинго&quot;: Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

&quot;Розовый фламинго&quot;: Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией

Скриншот: Комментарий под постом Кайли Дженнер (instagram.com/kyliejenner)

"Пожалуйста, пусть это будут не настоящие перья", - взмолились они под постом Кайли.

&quot;Розовый фламинго&quot;: Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией

&quot;Розовый фламинго&quot;: Кайли Дженнер очаровала нежной фотосессией

Фото: (instagram.com/kyliejenner)

Напомним, ранее мы писали о том, как трогательно поздравила свою младшую дочь Ким Кардашьян, сестра Кайли Дженнер. Она на своей страничке в соцсетях опубликовала черно-белый снимок малышки и, в подписи к нему, назвала ее самой сладкой девочкой в мире.


Кроме того, совсем недавно Кайли Дженнер против своей воли была задействована в хайпе, связанном с куриным яйцом. В социальной сети Instagram была создана страница с единственной фотографией куриного яйца, с помощью которой создатели намеревались побить рекорд по лайкам, установленный еще в феврале 2018 года Кайли Дженнер. Дженнер даже пришлось выложить видео, на котором она дала "ответ яйцу".

 

А еще мы рассказали о еще одном образе, в котором Кайли Дженнер покорила сеть. В короткой кожаной юбке и футболке, стилизованной под 90-е, она стала похожа на подростка, что очень понравилось ее подписчикам в соцсети.

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