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Рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа кардинально сменила имидж и даже имя

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.02.2020 - 13:07
Рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа кардинально сменила имидж и даже имя
Фото: Зианджа-Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Теперь эпатажную артистку зовут Зи Фамелу

Украинская певица-трансгендер Зианджа, которая ранее была известна как Борис Апрель, после участия в шоу Голос країни 8 пережила новую волну популярности и обещала поклонникам новые проекты. Однако так ничего и не выпустила и со временем пропала из соцсетей. И вот артистка вернулась и ошарашила кардинальными изменениями - так, она опять сменила имидж, а также сценическое имя.

Снимки в новом образе певица опубликовала на своей странице в Instagram и сообщила, что теперь ее зовут Зи Фамелу.

Отметим, что экс-Зианджа обрезала волосы и сделала короткую стрижку с челкой, а также покрасилась в блонд. Она поделилась фото в белой рубашке и клетчатом пиджаке, а также пикантным кадром топлес - судя по всему, из нового клипа исполнительницы.

Рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа кардинально сменила имидж и даже имяРождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа кардинально сменила имидж и даже имя

Фото: Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

"Странная, свободолюбивая и открытая миру. Меня зовут Зи Фамелу и сегодня я рождаюсь заново! В честь этого, для каждого из вас открыты двери в мой авантюрный, спонтанный и свободный от суждений мир! Здесь, в бесконечном Сейчас, вы всегда можете быть собой. Ненависть, невежество и негатив не приветствуются. Будьте добры и уважительны к другим и этому пространству. ⁣⁣⁣⁣
⁣⁣⁣⁣В новом десятилетии я предпочитаю любить и жить на полной мощности, без каких-либо правил и ограничений. Вы со мной?⁣⁣⁣⁣" - написала артистка.

Рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа кардинально сменила имидж и даже имя

Фото: Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Также Зи Фамелу отметила, что в марте должен выйти ее дебютный сингл.

"Это эра расправленных крыльев, новых открытий и исцеляющей силы. Я рада поделиться с вами тем, что в марте у меня выходит дебютный сингл", – сообщила певица.

Первый тизер нового видеоклипа на песню также появился на ее странице.

Видео: Зи Фамелу (instagram.com/zifaamelu)

Подписчики артистки принялись делиться своими впечатлениями от ее перевоплощения в комментариях и желать ей удачи на новом пути.

  • Восхищаюсь
  • Удачи во всем!
  • люблю
  • Ты лучшая.
  • Да начнётся путешествие
  • Мы рады тебе!
  • Удачи тебе во всех начинания
  • Какая красивая
  • прекрасна
  • А мне рыжинькая нравится
  • Очень милый образ
  • Невероятная, просто Ангел
  • Красота красивая
  • Прекрасная Зи!:)

Рождаюсь заново: певица-трансгендер Зианджа кардинально сменила имидж и даже имя

Скриншот комментариев (instagram.com/zifaamelu)

Напомним, экс-Борис Апрель исполнительница Зианджа рассказала, почему на 10 лет отказалась от сцены.

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Новости Украины Зианджатрансгендер
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