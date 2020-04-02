Роузи Хантингтон-Уайтли восхитила идеальным телом на откровенных фото из собственной спальни

Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)

Певица продолжает вдохновлять

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая привыкла удивлять сеть своими стильными аутфитами, во время карантина вынуждена была перейти на другой вид контента. Во-первых, британская модель подробно рассказала, как проводит время на самоизоляции. В откровенной статье, которая была опубликована на личном сайте 32-летней знаменитости, она честно призналась, что этот период ей, как и всем, дается нелегко. Тем не менее, она счастлива, что рядом ее любимые мужчины: Джейсон Стетхэм и сын Джек Оскар. И главное – как она сама, так и родные здоровы.

Роузи на новых фото (фото: instagram.com/rosiehw)

Роузи поведала, что теперь много времени уделяет готовке, играм с ребенком, а также не перестает ухаживать за собой, уделяя особое внимание коже и волосам. К слову, во время карантина девушка Джейсона Стетхэма не использует косметику, дав таким образом, отдохнуть им от постоянных нагрузок и укладок. Также звезда не забывает о спорте: устав от ничегонеделанья и недостатка физической активности, она организовала спортзал в гараже. Теперь в планы модели входят общие тренировки с сыном и любимым.

Роузи часто радует откровенными фото (фото: instagram.com/rosiehw)

Не перестает Роузи снимать фото и для своего микроблога в сети Instagram. Причем они стали намного более откровенными. Так, на днях модель продемонстрировала фото топлес: девушка позирует в спортивных брюках, а обнаженную грудь прикрыла руками. Фото имело оглушительный успех среди поседователей звезды. Так что она решила повторить его.

В этот раз Роузи показала фото из собственной постели. Одета звезда в шелковую белую рубашку и стринги. По всей видимости, красотка только вышла из душа, так как на голове у нее полотенце, а на лице – никакого макияжа. Благодаря соблазнительному наряду и не менее соблазнительным позам, она сумела показать свое совершенное тело. «День мечты», – подписала она галерею, а подписчики в ответ засыпали ее приятными словами. Что ж, Роузи их достойна!