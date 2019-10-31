"Роскошный повод": Маша Ефросинина в платье-вышиванке открыла Мексику "для девочек"

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая пояснила, почему стоит отправиться в экзотическую страну

Маша Ефросинина долго мечтала о беззаботном отдыхе и хотела устроить семейные каникулы в теплых краях. И такая возможность ей внезапно представилась – ведущая полетела в экзотическую Мексику с мужем Тимуром Хромаевым и дочкой Наной. Теледива завалила Instagram фото и видео всего, что произвело на нее неизгладимое впечатление и покорило взыскательную звезду. Так, ведущая решила поделиться собственным списком вещей, которые обязательно понравятся в Мексике каждой девочке.

Телезвезда опубликовала снимок в роскошном темном платье-вышиванке от украинского дизайнера Виты Кин. Она расположилась на диване и дегустирует местные экзотические напитки. Маша предпочла дать коже отдохнуть и не наносила макияж.

"Что каждой девочке обязательно понравится в Мексике. Сюда можно ехать только с тюбиком солнцезащитного крема. Влажность тут такая, что кожа не то, что не просит ничего- она сама наполняется влагой, как бутон росой! У мексиканских женщин от этого, оказалось, совсем нет морщин - их нет, от слова "совсем". Поэтому ваши привычные сыворотки/кремы/флюиды и прочее оставляйте дома до возвращения - там они вам точно понадобятся", - привела весомый аргумент Маша.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Ведущая недавно рассказала, как ей удалось похудеть, и назвала внезапную причину набора лишнего веса и сбоя в обменных процессах. Оказалось, всему виной гормон мелатонин, который напрямую зависит от режима и качества сна. В Мексике Маша сумела полноценно отдохнуть и наладила биоритмы.

"Джетлаг - дело стремное, но, как выяснилось, полезное! Помните, в посте от 21 ноября я писала про мелатонин и самые важные часы его выработки? Так вот, вырубаться в 20 или 21 час, а просыпаться в 5/6 утра оказалось Мега доказательным опытом! Десять дней я сплю, как по книжке, и это НЕРЕАЛЬНО круто: организм начинает в благодарность снижать аппетит в разы, контролировать порции, то есть ты хочешь сожрать ведро начос, но не можешь! Настроение бодрое, энергии куча; кофе хочется в два раза меньше. А самое интересное, никакой отечности с утра даже в такой влажности! Блин, ну как соблюдать этот режим дома", - написала она.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

"Каждая деталь Мексики- роскошный повод для фото! Фасады, интерьеры, парки, пляжи, предметы быта и искусства, еда, в конце концов: вы привезете миллион потрясающих фоток! Текила или Мескаль! Для незапойных, как Марийка, найден лайфхак - выпиваешь 30-50 гр. чистейшего продукта с лимоном и солью— не орешь песни "Ласкового Мая", но и расслаблена теплом. И, главное, что наутро нет убийственного похмелья!" - подытожила теледива.

Кстати, Маша решила пройтись по местным торговым точкам и внезапно для себя обнаружила в продаже роскошные вышитые блузки и платья. Открытие приятно поразило ведущую.

Фото: Маша Ефросинина (instagram.com/mashaefrosinina)

Поклонники признались, что благодаря Маше влюбились в Мексике, а также не удержались от комплиментов ее образу.

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