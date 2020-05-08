В роскошном платье в постели: Наталья Водянова блистает на онлайн-вечеринке

Наталья Водянова – основательница фонда «Обнаженные сердца» – устраивает массу ежегодных мероприятий для привлечения спонсоров к своему проекту. Но в этом году из-за коронавируса и карантина все они были отложены. Тем не менее сидеть сложа руки известная активистка не смогла и организовала онлайн-вечеринку. Водянова собрала в Zoom массу звездных гостей, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людям с особенностями развития. В эфире побывали Рената Литвинова, Яна Рудковская, Ульяна Сергиенко, Светлана Бондарчук, Илья Лагутенко, Леонид Агутин и многие другие известные личности.

Наталья Воянова на онлайн-вечеринке (фото: instagram.com/natasupernova)

«…Я горжусь работой команды Фонда, их креативностью и несдаваемостью, я верю, что все вместе мы пройдем через это сложное время. Аутизм и церебральный паралич не ушли на карантин и самоизоляцию. Без правильной помощи и поддержки люди с особенностями развития не два-три месяца, а всю жизнь обречены находиться в изоляции и, если посеяно хоть какое-то положительное зерно в происходящем, так это – возможность нам всем взглянуть на мир глазами людей с особенностями развития. Огромное спасибо за предоставленные лоты нашим друзьям», – написала Наталья и отметила всех причастных к мероприятию.

Водянова выбрала красную ночную рубашку (фото: instagram.com/forrestlesssleepers)

Камерная вечеринка проходила в пижамном стиле, и нужно отдать гостям должное – они с удовольствием поддержали дресс-код. Сама хозяйка вечера облачилась в длинное роскошное платье-ночнушку For Restless Sleepers с черной вышивкой на груди. Дополнили образ знаменитой своей "вечной молодостью" модели макияж с голубыми тенями и пышная укладка.

На своей странице Наталья опубликовала фото, где лежит в кровати. Сеть тут же отреагировала как на красоту Водяновой, та и на ее доброе сердце: «Вы прекрасны душой и телом», «Доброта и сопереживание спасут мир», «Вы прекрасны», – не устают писать поклонники знаменитой модели.