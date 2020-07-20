Роскошная женщина: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодостью на пляжном фото

Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда выложила новое фото с пляжа

Кэтрин Зета-Джонс показала новое фото, которое заставило поклонников усомниться в том, сколько на самом деле лет голливудской красавице. На снимке актриса предстала в цветастом необычном платье. Женственные оборки, глубокий вырез и цвет которого подчеркнули эффектную внешность популярной знаменитости. В таком наряде она отправилась на пляж, дополнив образ легким макияжем, а также стильным украшениями. На селфи Кэтрин лежит на подушках на фоне голубого океана, закинув одну руку за голову. Выглядит она мечтательной и умиротворенной. И, разумеется, невероятно молодой и прекрасной. За что тут же получила массу комплиментов.

Кэтрин Зета-Джонс любит селфи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Вау, ты так красива

Как можно выглядеть так прекрасно

Вечно молодая

Прекрасная леди

Всегда восхитительна

Я люблю тебя, прекрасная королева

Богиня

Я в восторге от твоего принта

Вау, ты секси, ты моя любимица

Эти глаза…

Прекрасная, восхитительная, тотально элегантная

Актриса, по всей видимости, отправилась в отпуск со своей семьей. Так как ранее она выложила фото, на котором позирует их с Майклом Дугласом дочь Кэрис. Девушка уже стала совсем взрослой. Она предстала на фото в белом платье в бельевом стиле на тонких бретельках, продемонстрировав свою стройную фигуру, женственный силуэт и схожесть со своей знаменитой мамой. Подписчики Кэтрин Зета-Джонс отметили, что девушка невероятно красива, как и ее мама. «Мы думали, что это ты», – восхищаются они.

Кэрис вся в маму (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, ранее Кэтрин показала селфи, похваставшись идеальной фигурой в откровенном черном купальнике. Так что звезда в свои 50 лет по-прежнему может дать фору молодым коллегам.