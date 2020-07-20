ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Роскошная женщина: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодостью на пляжном фото

Понедельник 20 июля 2020 17:34
Роскошная женщина: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодостью на пляжном фото
Кэтрин Зета-Джонс (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Звезда выложила новое фото с пляжа

Кэтрин Зета-Джонс показала новое фото, которое заставило поклонников усомниться в том, сколько на самом деле лет голливудской красавице. На снимке актриса предстала в цветастом необычном платье. Женственные оборки, глубокий вырез и цвет которого подчеркнули эффектную внешность популярной знаменитости. В таком наряде она отправилась на пляж, дополнив образ легким макияжем, а также стильным украшениями. На селфи Кэтрин лежит на подушках на фоне голубого океана, закинув одну руку за голову. Выглядит она мечтательной и умиротворенной. И, разумеется, невероятно молодой и прекрасной. За что тут же получила массу комплиментов.

Роскошная женщина: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодостью на пляжном фотоКэтрин Зета-Джонс любит селфи (фото: instagram.com/catherinezetajones)

  • Вау, ты так красива
  • Как можно выглядеть так прекрасно
  • Вечно молодая
  • Прекрасная леди
  • Всегда восхитительна
  • Я люблю тебя, прекрасная королева
  • Богиня
  • Я в восторге от твоего принта
  • Вау, ты секси, ты моя любимица
  • Эти глаза…
  • Прекрасная, восхитительная, тотально элегантная

Актриса, по всей видимости, отправилась в отпуск со своей семьей. Так как ранее она выложила фото, на котором позирует их с Майклом Дугласом дочь Кэрис. Девушка уже стала совсем взрослой. Она предстала на фото в белом платье в бельевом стиле на тонких бретельках, продемонстрировав свою стройную фигуру, женственный силуэт и схожесть со своей знаменитой мамой. Подписчики Кэтрин Зета-Джонс отметили, что девушка невероятно красива, как и ее мама. «Мы думали, что это ты», – восхищаются они.

Роскошная женщина: 50-летняя Кэтрин Зета-Джонс поразила молодостью на пляжном фотоКэрис вся в маму (фото: instagram.com/catherinezetajones)

Напомним, ранее Кэтрин показала селфи, похваставшись идеальной фигурой в откровенном черном купальнике. Так что звезда в свои 50 лет по-прежнему может дать фору молодым коллегам.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины певецактриса
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь