"Роскошная и стильная": Джамала в блестящем наряде заворожила красотой

Джамала не раз восхищала поклонников стильными и эффектными образами, при этом певица никогда не переступает грань и ее наряды могут быть откровенными, но не слишком. Так, недавно она поразила ярким луком на своем концерте в Тернополе, вызвав восторг фанов. На днях артистка посетила выступление знаменитого казахстанского рэпера Jah Khalib, с которым недавно выпустила дуэтную песню "Кохаю". Вместе с музыкантом она вживую исполнила ее на сцене, а также покорила зрителей своим эффектным сверкающим нарядом.

Снимками с мероприятия Джамала поделилась на своей странице в Instagram. Для выступления она выбрала впечатляющий блестящий наряд нежно-розового цвета, напоминающий рыбью чешую. Лук состоит из брюк и облегающей туники с неровным подолом, которая оголяет плечи исполнительницы.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица опубликовала несколько красочных фото и поделилась своими впечатлениями.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Палац cпорту вчора танцював, сміявся та плакав! Дякую, @jahkhalib, за чудовий вечір у драйвовій компанії. Хто не встиг почути "Кохаю" наживо або хоче ще — останній шанс зробити це в 2019 році та ще й у повному складі буде на моєму вечері в Жовтневому 30.11! Чекаю друзів, фанів, снобів, одним словом — всіх! Буде справді багато музики та сюрпризів. А поки — фотохизування", - прокомментировала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчикам очень понравился образ певицы и они осыпали ее комплиментами в комментариях.

Красивый костюм. Красивая вы! Шикарный Jahkhalib

Очень красивый костюм. И Вы тоже, Джамала.

А Джа все хорошеет и хорошеет. Шикарная, обожаю Вас!)

Какая вы очаровательная. И выступление просто драйв

Богиня

Ваууууууу

Ви дуже гарна

Худенькая такая! Умничка

Вы были прекрасны

Украïнська наша Шер

Джамала ти просто неперевершена

Красавица, шикарно вчера выступили с Бахой

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала умилила нежными фото с мужем и сыном в осеннем лесу.