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"Роскошная и стильная": Джамала в блестящем наряде заворожила красотой

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Певица посетила концерт известного рэпера Jah Khalib

Джамала не раз восхищала поклонников стильными и эффектными образами, при этом певица никогда не переступает грань и ее наряды могут быть откровенными, но не слишком. Так, недавно она поразила ярким луком на своем концерте в Тернополе, вызвав восторг фанов. На днях артистка посетила выступление знаменитого казахстанского рэпера Jah Khalib, с которым недавно выпустила дуэтную песню "Кохаю". Вместе с музыкантом она вживую исполнила ее на сцене, а также покорила зрителей своим эффектным сверкающим нарядом.

Снимками с мероприятия Джамала поделилась на своей странице в Instagram. Для выступления она выбрала впечатляющий блестящий наряд нежно-розового цвета, напоминающий рыбью чешую. Лук состоит из брюк и облегающей туники с неровным подолом, которая оголяет плечи исполнительницы.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица опубликовала несколько красочных фото и поделилась своими впечатлениями.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Палац cпорту вчора танцював, сміявся та плакав! Дякую, @jahkhalib, за чудовий вечір у драйвовій компанії. Хто не встиг почути "Кохаю" наживо або хоче ще — останній шанс зробити це в 2019 році та ще й у повному складі буде на моєму вечері в Жовтневому 30.11! Чекаю друзів, фанів, снобів, одним словом — всіх! Буде справді багато музики та сюрпризів. А поки — фотохизування", - прокомментировала Джамала.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчикам очень понравился образ певицы и они осыпали ее комплиментами в комментариях.

  • Красивый костюм. Красивая вы! Шикарный Jahkhalib
  • Очень красивый костюм. И Вы тоже, Джамала.
  • А Джа все хорошеет и хорошеет. Шикарная, обожаю Вас!)
  • Какая вы очаровательная. И выступление просто драйв
  • Богиня
  • Ваууууууу
  • Ви дуже гарна
  • Худенькая такая! Умничка
  • Вы были прекрасны
  • Украïнська наша Шер
  • Джамала ти просто неперевершена
  • Красавица, шикарно вчера выступили с Бахой

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала умилила нежными фото с мужем и сыном в осеннем лесу.

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