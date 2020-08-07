Роскошная дива: Бейонсе восхитила выдающимися формами в эффектных нарядах

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Певица показала новую фотосессию

Бейонсе, которая не так давно представила визуальный альбом Black Is King, продолжает подогревать к проекту интерес. Несмотря на то что первая реакция на него не дала ожидаемого результата, как всегда роскошный вид певицы вызвал в сети восторг. В своем блоге в сети Instagram она выложила сразу несколько аутфитов, на которых предстала в образе шикарной дивы.

Платье с длинным шлейфом, пикантным разрезом и пышными рукавами из темно-синего атласа она дополнила туфлями на высоких каблуках, широкополой шляпой, а также изысканным колье из драгоценных камней.

Второй лук составили костюм из зеленого атласа, а также головной убор необычной формы. Дополнили образ круглые очки, экстравагантное колье, макияж с голубыми губами и пышная прическа.

Третий – соблазнительный и женственный. Бейонсе надела розовее платье с внушительным вырезом на груди, которое подчеркнуло пышные формы исполнительницы. В дополнение к нему удачно подобрали крупные серьги и макияж с зелеными тенями на веках. В руках 38-летняя певица держит большую корзину с цветами. Получилось невероятно притягательно.

Новая фотосессия пришлась по душе фанатам певицы (фото: instagram.com/beyonce)

«Королева сцены», «Вот это наряд», «Выглядит бесподобно», «Очень красиво», – не могут налюбоваться миллионы фанатов знаменитости. Что ж, Бейонсе умеет привлечь к себе внимание!