В духе "Великого Гэтсби": Бейонсе блистает в роскошном "голом" платье Roberto Cavalli

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

38-летняя звезда посетила ивент мужа в Нью-Йорке

Бейонсе редко радует поклонников новыми фото в своем Instagram-аккаунте. Исключение составляют светские выходы звезды. После них она буквально засыпает сеть снимками с разных ракурсов. В прошлые выходные популярная певица посетила благотворительный вечер, устроенный ее супругом, рэпером Джей-Зи. Главная цель вечера – сбор средств для обучения молодежи в высших учебных заведениях.

Певица выбрала откровенный образ (фото: instagram.com/beyonce)

На вечер певица отправилась в очередном стильном наряде с откровенными деталями. Платье Roberto Cavalli (которое, к слову, было сшито в единственном экземпляре) из блестящей полупрозрачной ткани с высоким разрезом на ноге и пышными перьями на груди подчеркнуло все достоинства фигуры 38-летней звезды, сделав ее соблазнительной и яркой. Завершали образ серебристые босоножки, массивные серьги с бриллиантами и изумрудами от Lorraine Schwartz, крупное кольцо, макияж с бордово-коричневыми губами и укладка с волнами в ретростиле.

Бейонсе выглядела просто роскошно (фото: instagram.com/beyonce)

Благотворительное мероприятие также посетила мама Дейзи, Глория Картер, которая старается всегда поддерживать сына. Ивент также посетили многие друзья рэп-исполнителя, в том числе DJ Khaled с супругой Николь Так, которые ожидают пополнение в семье, певица Алиша Киз, исполнившая несколько хитов, и другие. Событие было продумано до мелочей и обустроено в стиле казино. Каждый выигрыш гостей шел на благотворительность.

Бейонсе в Нью-Йорке (фото: instagram.com/beyonce)

В сети наряд королевы r&b вызвал, как всегда, бурю обсуждений и восторгов. Фото певицы облетели все порталы, собрав массу позитивных отзывов. Поклонники певицы в Instagram также не молчали. Они называют Бейонсе "королевой гламура", "первой всегда" и "самой красивой в мире". Что ж, певица достойна этих комплиментов!