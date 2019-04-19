"Роскошная дива": Ани Лорак в латексном наряде сразила фанов точеной фигурой

Певица показала дерзкий образ из нового клипа
Ани Лорак восхитила своих поклонников новым фото, на котором она запечатлена в весьма пикантном образе. Снимок, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, был сделан на съемочной площадке нового клипа артистки на песню "Я тебя ждала".
На горячем фото Каролина запечатлена в облегающем черном латексном наряде с вырезом в районе талии. Певица позирует вполоборота к камере, демонстрируя свою точеную фигуру.
Исполнительница никак не стала комментировать кадр, оставив лишь хештег с названием песни.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Подобный образ и внешний вид Лорак привели в восторг фанатов, которые оставили множество комплиментов под публикацией, называя Ани "дивой" и "королевой".
Напомним, что видеоклип на новую песню Ани Лорак "Я тебя ждала" вышел 16 апреля. Интересно, что ролик вызвал неоднозначную реакцию у поклонников поп-дивы. В частности, многих смутил текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.
Ранее Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото в черном кружевном боди и белой рубашке.
Кстати, Ани Лорак с дочкой позировали на камеру в стильных нарядах.