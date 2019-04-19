"Роскошная дива": Ани Лорак в латексном наряде сразила фанов точеной фигурой

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Певица показала дерзкий образ из нового клипа

Ани Лорак восхитила своих поклонников новым фото, на котором она запечатлена в весьма пикантном образе. Снимок, который звезда опубликовала на своей странице в Instagram, был сделан на съемочной площадке нового клипа артистки на песню "Я тебя ждала".

На горячем фото Каролина запечатлена в облегающем черном латексном наряде с вырезом в районе талии. Певица позирует вполоборота к камере, демонстрируя свою точеную фигуру.

Исполнительница никак не стала комментировать кадр, оставив лишь хештег с названием песни.

Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)

Подобный образ и внешний вид Лорак привели в восторг фанатов, которые оставили множество комплиментов под публикацией, называя Ани "дивой" и "королевой".

"Образ огненный"

"My diva, до чего красива #ятебяждалана репите каждый день, только её слушаю.... Пронзило прямо в сердце"

"Каролиночка! Вы королева. Клип и песня великолепны. Спасибо Вам за прекрасную возможность прочувствовать Ваши эмоции, пережить вместе с Вами определенный этап Вашей жизни"

"Дюймовочка"

"Дива. Спасибо за песню! В ней история, которая мне очень близка.. Очень жаль, что такие ситуации случаются в жизни многих людей..."

"Нереальная. Как из какой-то компьютерной игры выпрыгнула. Супер!"

"Женщина-кошка"

"Роскошная дива"

"Самая натуральная и естественно красивая наша Каролиночка! Успехов Вам в творчестве и во всех начинаниях! Безмерно Вас любим!"

"Shady lady! Дива!"

"Самый классный образ в этом клипе, я в восторге"

Напомним, что видеоклип на новую песню Ани Лорак "Я тебя ждала" вышел 16 апреля. Интересно, что ролик вызвал неоднозначную реакцию у поклонников поп-дивы. В частности, многих смутил текст песни, в котором Каролина якобы намекает на незаконченные отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу.

Ранее Ани Лорак сразила фанатов соблазнительным фото в черном кружевном боди и белой рубашке.

Кстати, Ани Лорак с дочкой позировали на камеру в стильных нарядах.