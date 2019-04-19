"Розкішна діва": Ані Лорак в латексному вбранні вразила фанів витонченою фігурою

Співачка показала зухвалий образ з нового кліпу
Ані Лорак вразила своїх шанувальників новими фото, на якому вона зображена в дуже пікантному образі. Знімок, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, був зроблений на знімальному майданчику нового кліпу співачки на пісню "Я тебе чекала".
На гарячому фото Кароліна відображена у відвертому чорному латексному вбранні з вирізом в районі талії. Співачка позує впівоберта до камери, демонструючи струнку фігуру.
Виконавиця ніяк не стала коментувати кадр, залишивши лише хештег з назвою пісні.
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)
Подібний образ і зовнішній вигляд Лорак привели в захват фанатів, які залишили безліч компліментів під публікацією, називаючи Ані "дівою" і "королевою".
Нагадаємо, що відеокліп на нову пісню Ані Лорак "Я тебе чекала" вийшов 16 квітня. Цікаво, що ролик викликав неоднозначну реакцію у прихильників поп-діви. Зокрема, багатьох збентежив текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу.
Раніше Ані Лорак вразила фанатів спокусливим фото в чорному мереживній боді і білій сорочці.
До речі, Аані Лорак з дочкою позували на камеру в стильних вбраннях.