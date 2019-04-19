"Розкішна діва": Ані Лорак в латексному вбранні вразила фанів витонченою фігурою

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Співачка показала зухвалий образ з нового кліпу

Ані Лорак вразила своїх шанувальників новими фото, на якому вона зображена в дуже пікантному образі. Знімок, який зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, був зроблений на знімальному майданчику нового кліпу співачки на пісню "Я тебе чекала".

На гарячому фото Кароліна відображена у відвертому чорному латексному вбранні з вирізом в районі талії. Співачка позує впівоберта до камери, демонструючи струнку фігуру.

Виконавиця ніяк не стала коментувати кадр, залишивши лише хештег з назвою пісні.

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Подібний образ і зовнішній вигляд Лорак привели в захват фанатів, які залишили безліч компліментів під публікацією, називаючи Ані "дівою" і "королевою".

"Образ вогненний"

"My diva, до чого красива #ятебяждала на репите кожен день, тільки її слухаю.... Пронизало прямо в серце"

"Кароліночка! Ви королева. Кліп і пісня прекрасні. Дякую Вам за чудову можливість відчувати Ваші емоції, пережити разом з Вами певний етап Вашого життя"

"Дюймовочка"

"Діва. Дякую за пісню! У ній історія, яка мені дуже близька.. Дуже шкода, що такі ситуації трапляються в житті багатьох людей..."

"Нереальна. Як з якоїсь комп'ютерної гри вистрибнула. Супер!"

"Жінка-кішка"

"Розкішна діва"

"натуральна і природно красива наша Кароліночка! Успіхів Вам у творчості і у всіх починаннях! Безмірно любимо Вас!"

"Shady lady! Діва!"

"Самий класний образ в цьому кліпі, я в захваті"

Нагадаємо, що відеокліп на нову пісню Ані Лорак "Я тебе чекала" вийшов 16 квітня. Цікаво, що ролик викликав неоднозначну реакцію у прихильників поп-діви. Зокрема, багатьох збентежив текст пісні, в якому Кароліна нібито натякає на незакінчені стосунки з екс-чоловіком Муратом Налчаджиоглу.

Раніше Ані Лорак вразила фанатів спокусливим фото в чорному мереживній боді і білій сорочці.

До речі, Аані Лорак з дочкою позували на камеру в стильних вбраннях.