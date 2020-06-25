Роскошная Даша Астафьева без белья показала своих "боевых подруг"

Даша Астафьева умет мастерски будоражить и интриговать поклонников. Ее эротические фотосеты не оставляют пространства для фантазии, а умение эстетично раздеваться на камеру и соблазнять фанов одним лишь взглядом и томной позой давно снискало славу особого искусства. Так, артистка решила предстать перед подписчиками в Instagram в провокационном сценическом наряде со своими "боевыми подругами" по сцене.

Даша показала пару кадров нового фотосета, на которых позирует в корсете с прозрачной вставкой в районе груди без белья и оригинально оформленным с помощью каменей, страз и бусин лифом и узких брюках. Она зачесала волосы в высокий хвост. Макияж – с акцентом на алые сочные губы, на веках – широкие выразительные стрелки.

"Радусь, что появилась возможность видеться на концертах. Для меня не существует творчества в виртуальном пространстве. У нас для вас много красивого и нового", - заинтриговара певица. А фото с двумя девушками из шоу-балета в блестящих купальниках и сетчатых колготах и сапогах-чулках подписала так: "С боевыми подругами".

Даша Астафьева и ее шоу-герлз представили в горячих образах ( фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники артистки не смогли сдержать слов восхищения, они завалили девушку комплиментами.

У вас дуже ефектний образ. Звісно,як завжди ви гарна!

Очень красивая Даша

Изящно, превосходно

Даша, очень похожа здесь на Монику Белуччи

Красивая, сексуальная и в то же время элегантная

Эталон красоты и стиля, Богиня эталона, эталон Богини - это все Вы, по моему сугубо субъективному и откровенному мнению!

Невероятно красиво

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Ранее Даша Астафева в жемчужном боди показала кардинальную смену образов.