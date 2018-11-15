Роналду позвал свою девушку под венец

В прошлом году у них родилась дочка Алана Мартина
Знаменитый футболист, игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джоржине Родригес. Событие произошло в Лондоне, сообщает Daily Mail со ссылкой на португальську газету Correio da Manha.
Избранница спортсмена, 24-летняя испанская модель, ответила согласием.
Фото: instagram.com/georginagio
Теперь пара готовится к свадьбе.
Отмечается, что совсем недавно Роналду и Родригес провели несколько дней в столице Великобритании, где посетили ряд мероприятий.
Фото: instagram.com/georginagio
Роналду и Родригес начали встречаться в июле 2016 года. В прошлом году у них родилась дочка Алана Мартина.
ДОбавим, что Джоржина помогает португальцу воспитывать трех его детей от суррогатной матери.
Фото: instagram.com/georginagio
Ранее сообщалось, что игрок португальской сборной и итальянского "Ювентуса" Роналду вошел во вторую пятерку претендентов на Золотой мяч-2018.
Также мы писали о том, что футболист Криштиану Роналду стал самой популярной звездой в социальной сети Instagram в 2018 году. По состоянию на конец октября его аккаунт собрал рекордное количество подписчиков – более 144,3 миллиона человек.
Напомним, в сентябре один из самых известных футболистов в мире Криштиану Рональду был в эпицентре скандала - его обвинили в изнасиловании.
Видео: РБК-Украина