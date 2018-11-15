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Роналду позвал свою девушку под венец

Lite » Звезды 15.11.2018 - 20:54
Роналду позвал свою девушку под венец
Фото: коллаж РБК-Украина

В прошлом году у них родилась дочка Алана Мартина

Знаменитый футболист, игрок сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал предложение своей девушке Джоржине Родригес. Событие произошло в Лондоне, сообщает Daily Mail со ссылкой на португальську газету Correio da Manha.

Избранница спортсмена, 24-летняя испанская модель, ответила согласием.

 

Фото: instagram.com/georginagio

Теперь пара готовится к свадьбе.

Отмечается, что совсем недавно Роналду и Родригес провели несколько дней в столице Великобритании, где посетили ряд мероприятий.

Роналду позвал свою девушку под венецФото: instagram.com/georginagio

Роналду и Родригес начали встречаться в июле 2016 года. В прошлом году у них родилась дочка Алана Мартина.

ДОбавим, что Джоржина помогает португальцу воспитывать трех его детей от суррогатной матери.

Роналду позвал свою девушку под венец

Фото: instagram.com/georginagio

Ранее сообщалось, что игрок португальской сборной и итальянского "Ювентуса" Роналду вошел во вторую пятерку претендентов на Золотой мяч-2018.

Также мы писали о том, что футболист Криштиану Роналду стал самой популярной звездой в социальной сети Instagram в 2018 году. По состоянию на конец октября его аккаунт собрал рекордное количество подписчиков – более 144,3 миллиона человек. 

Напомним, в сентябре один из самых известных футболистов в мире Криштиану Рональду был в эпицентре скандала - его обвинили в изнасиловании. 

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Видео: РБК-Украина

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