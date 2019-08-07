Романтика круглый год: Виктория Бекхэм трогательно поздравила мужа с китайским Днем влюбленных

Виктория Бекхэм обожает радовать родных совместными снимками на своей странице в Instagram, а заодно и всех подписчиков. Она регулярно выкладывает в сеть снимки с малышкой Харпер, а также с сыновьями. Еще больше места в микроблоге она посвящает любимому мужу.

Недавно она показала необычное фото – Виктория и Дэвид позируют посреди живописной природы. С подписи стало понятно, что пара отправилась в Италию. К слову, страну в этом году просто "атаковали" знаменитости. "Счастливое лето!!! Тысячи поцелуев из Апулии!, – написала Виктория. И действительно – выглядят они невероятно счастливыми и влюбленными.

Италия – любимая страна знаменитостей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В подтверждение тому и последний кадр на странице дизайнера. 45-летня Виктория показала еще одно фото с Дэвидом. Они стоят в обнимку в полный рост, демонстрируя теплые чувства, а заодно и стильные наряды.

Дэвид и Виктория отмечают День влюбленных (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Виктория одета в узкие белоснежные брюки и красный топ с кружевом. Дополняют образ золотистый клатч и золотистые босоножки на каблуке. Волосы она собрала в низкий хвост, а макияж сделала достаточно приглушенный. Дэвид для прогулки выбрал серые классические брюки и болотного оттенка поло, с которыми отлично сочетались замшевые туфли, а также аксессуары – темные солнцезащитные очки и коричневый ремень.

Семейная идиллия (фото: instagram.com/victoriabeckham)

По всей видимости, знаменитости отправились в Италию на отдых, прихватив и детей (вчера Виктория опубликовала трогательное фото Дэвида и Бруклина). Тем не менее, подпись к кадру с мужем она подобрала отнюдь не в духе этой страны. Она написала: "Поздравляем с Днем Святого Валентина всех тех, кто сегодня празднует. Целую". Таким образом звезда решила отметить так называемый Ци Си – праздник влюбленных, который отмечается в Китае сегодня, 7 августа. Поклонники с удовольствием поддержали тему любви, засыпав пост комментариями и поздравлениями.

Виктоирия с мужем и сыном (фото: instagram.com/victoriabeckham)

В сториз она также призналась в любви своим сыновьям: Крузу и Ромео. А еще добавила забавное фото с Дэвидом.