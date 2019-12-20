Родство души: Злата Огневич рассказала о второй половинке

Во время съемок новогоднего шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00, популярная украинская певица Злата Огневич рассказала о том, какого мужчину видит рядом с собой. Кстати, ранее певица призналась, что готовит поклонникам особый новогодний подарок.

Злата Огневич, которая в грандиозном шоу «Привіт, 20-ті!» канала «Украина» в дуэте с Артемом Пивоваровым сыграет влюбленную пару и исполнит легендарную песню «All I Want for Christmas Is You», ведет активную творческую деятельность: в частности, уже весной она запланировала выпустить новый альбом и завершить масштабный тур, который охватит 35 городов Украины. Впрочем, как и любая девушка, она думает и о личной жизни. В эксклюзивном интервью журналистам канала «Украина» певица рассказала, какой, по ее мнению, должна быть вторая половинка творческого человека:

«Просто это должен быть человек, который готов к тому, что на пути творческого человека бывают разные моменты, например, депрессии у музыкантов. Какой профессии будет человек – музыкант, продюсер, еще кто-то... это не важно. Важно – родство души. Если встречаются две родственные души, между ними складываются отношения».

Кроме того, по мнению Златы Огневич, не стоит пытаться «переделать» любимого человека.

«Я не курю, но у меня был парень, который курил. Нет, я не заставляла его бросить курить. Ведь на самом деле никто никому ничего не должен. Твой человек будет принимать тебя таким или такой, какой ты есть», – поделилась Злата Огневич за кулисами грандиозного шоу «Привіт, 20-ті!», которое канал «Украина» покажет 31 декабря в 20:00.

Злата Огневич и Артем Пивоваров сыграют влюбленных во время новогоднего шоу ТК "Украина"

Напомним, режиссером-постановщиком праздничного шоу «Привіт, 20-ті!» стал Герман Ненов. Для каждого артиста команда проекта приготовила яркие постановки. Зрителей ждут номера с использованием современных мультимедийных технологий дополненной реальности, массовые постановки с участием более полусотни человек. Многие номера будут очень рискованные и даже опасны. Производством грандиозного проекта занимается компания Star Media.