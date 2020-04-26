Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Телеведущие порадовали своих подписчиков яркими фото
Катя Осадчая, которая недавно показала свое новое развлечение на карантине, вместе со своим мужем Юрием Горбуновым показала счастливые фотографии с подготовки суперфинала Голоса країни. Известные телеведущие отметили, что уже все готово к проекту, который начнется сегодня, 26 апреля, в 21:00.
Осадчая и Горбунов выложили на своих страницах в Instagram две фотографии, на которых они стоят в праздничной одежде. На Осадчей надето яркое бархатное красное платье с синим отливом, а на Горбунове белая рубашка и черный пиджак.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
"Друзья, сегодня финал Голоса країни в новом формате. Все средства вырученные со зрительского голосования и рекламных блоков пойдут на помощь и защиту медиков. Включайте 1+1 в 21:00 голосуйте и помогайте", - написала Осадчая.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)
В свою очередь Горбунов подчеркнул, что они готовы к суперфиналу 10 юбилейного сезона Голоса в условиях карантина. И шоу пройдет благодаря современным телевизионным технологиям.
Пользователи сети прокомментировали яркие фото телеведущих.
Скриншот с Instagram
Напомним, что Горбунов и Осадчая раскрыли секреты суперфинала шоу Голос країни-10.