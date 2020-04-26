Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущие порадовали своих подписчиков яркими фото

Катя Осадчая, которая недавно показала свое новое развлечение на карантине, вместе со своим мужем Юрием Горбуновым показала счастливые фотографии с подготовки суперфинала Голоса країни. Известные телеведущие отметили, что уже все готово к проекту, который начнется сегодня, 26 апреля, в 21:00.

Осадчая и Горбунов выложили на своих страницах в Instagram две фотографии, на которых они стоят в праздничной одежде. На Осадчей надето яркое бархатное красное платье с синим отливом, а на Горбунове белая рубашка и черный пиджак.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Друзья, сегодня финал Голоса країни в новом формате. Все средства вырученные со зрительского голосования и рекламных блоков пойдут на помощь и защиту медиков. Включайте 1+1 в 21:00 голосуйте и помогайте", - написала Осадчая.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В свою очередь Горбунов подчеркнул, что они готовы к суперфиналу 10 юбилейного сезона Голоса в условиях карантина. И шоу пройдет благодаря современным телевизионным технологиям.

Пользователи сети прокомментировали яркие фото телеведущих.

Обожаю эту пару;

Яркая парочка. Ждем;

Ура! Я очень рада что сегодня финал! Но обидно что без зрителей;

Очень ждем;

Шикарно;

С Нетерпением ждем дуэта Дана и Тины;

Лапочки наши, любим и ждем;

Ура;

Красивая пара;

Это должно быть супер!!!

Скриншот с Instagram

Напомним, что Горбунов и Осадчая раскрыли секреты суперфинала шоу Голос країни-10.