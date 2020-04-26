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Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.04.2020 - 20:06
Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет
Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Телеведущие порадовали своих подписчиков яркими фото

Катя Осадчая, которая недавно показала свое новое развлечение на карантине, вместе со своим мужем Юрием Горбуновым показала счастливые фотографии с подготовки суперфинала Голоса країни. Известные телеведущие отметили, что уже все готово к проекту, который начнется сегодня, 26 апреля, в 21:00.

Осадчая и Горбунов выложили на своих страницах в Instagram две фотографии, на которых они стоят в праздничной одежде. На Осадчей надето яркое бархатное красное платье с синим отливом, а на Горбунове белая рубашка и черный пиджак.

Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

"Друзья, сегодня финал Голоса країни в новом формате. Все средства вырученные со зрительского голосования и рекламных блоков пойдут на помощь и защиту медиков. Включайте 1+1 в 21:00 голосуйте и помогайте", - написала Осадчая.

Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

В свою очередь Горбунов подчеркнул, что они готовы к суперфиналу 10 юбилейного сезона Голоса в условиях карантина. И шоу пройдет благодаря современным телевизионным технологиям.

Пользователи сети прокомментировали яркие фото телеведущих.

  • Обожаю эту пару;
  • Яркая парочка. Ждем;
  • Ура! Я очень рада что сегодня финал! Но обидно что без зрителей;
  • Очень ждем;
  • Шикарно;
  • С Нетерпением ждем дуэта Дана и Тины;
  • Лапочки наши, любим и ждем;
  • Ура;
  • Красивая пара;
  • Это должно быть супер!!!

Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Яркая парочка: нарядные Осадчая и Горбунов показали счастливый семейный портрет

Скриншот с Instagram

Напомним, что Горбунов и Осадчая раскрыли секреты суперфинала шоу Голос країни-10.

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