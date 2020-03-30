Яркая красоточка: дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии

Девушка продолжает делиться эффектными кадрами с фотосессий
Как и многие другие знаменитости, Оля Полякова отменила все выступления и находится на карантине с мужем Вадимом и дочками Машей и Алисой. Девочки учатся дистанционно и уже даже успели соскучиться по школе, а в остальное время звездная мама изо всех сил старается их развлечь. Так, певица готовит вместе с девочками всякие вкусняшки и даже устраивает чтение сказок, снимая все это на видео. Кроме того, жизнь в частном доме позволяет им отправляться на пешие и даже верховые прогулки - на днях Маша упала с лошади и немного разбила лицо, однако обошлось без серьезных травм.
Сама юная блогерша подогревает интерес своих подписчиков, выкладывая эффектные кадры из ярких и стильных фотосессий. Кроме того, 15-летняя Маша оставляет загадочные сообщения о любимом человеке, а нынче загрустила об отношениях на расстоянии - ведь необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Девушка опубликовала красочные кадры, на которых позирует в черном пуловере и яркой желтой куртке с черными вставками. На шее у нее массивная цепь, а на лице - легкий макияж.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
"Ну что вы ребят как вам дома. А каково иметь теперь отношения на расстоянии?" - поинтересовалась у фолловеров Маша.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Фанаты принялись по традиции засыпать девушку комплиментами и отмечать ее сходство с мамой, а также отвечать на поставленные вопросы.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша сделала признание о личной жизни и заявила, что у нее есть любимый человек.