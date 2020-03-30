Яркая красоточка: дочь Оли Поляковой заговорила об отношениях на расстоянии

Как и многие другие знаменитости, Оля Полякова отменила все выступления и находится на карантине с мужем Вадимом и дочками Машей и Алисой. Девочки учатся дистанционно и уже даже успели соскучиться по школе, а в остальное время звездная мама изо всех сил старается их развлечь. Так, певица готовит вместе с девочками всякие вкусняшки и даже устраивает чтение сказок, снимая все это на видео. Кроме того, жизнь в частном доме позволяет им отправляться на пешие и даже верховые прогулки - на днях Маша упала с лошади и немного разбила лицо, однако обошлось без серьезных травм.

Сама юная блогерша подогревает интерес своих подписчиков, выкладывая эффектные кадры из ярких и стильных фотосессий. Кроме того, 15-летняя Маша оставляет загадочные сообщения о любимом человеке, а нынче загрустила об отношениях на расстоянии - ведь необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Девушка опубликовала красочные кадры, на которых позирует в черном пуловере и яркой желтой куртке с черными вставками. На шее у нее массивная цепь, а на лице - легкий макияж.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"Ну что вы ребят как вам дома. А каково иметь теперь отношения на расстоянии?" - поинтересовалась у фолловеров Маша.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Фанаты принялись по традиции засыпать девушку комплиментами и отмечать ее сходство с мамой, а также отвечать на поставленные вопросы.

Красотка

Ахахпх, ТОНКИЙ намёк

Отношения на расстоянии, при наличии вай-фая, очень даже нормальные. В твоём возрасте это то что нужно.

Дома скукота

Машка милашка

Очень сложно потому что я общительный человек

Очень скучно дома без друзей

Девушки нет класно

Грустно

Какая же ты красивая, мамина копия

Машуня как всегда шикарная

Красотка. Наследница мамы по красоте

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, ранее стильная дочь Оли Поляковой Маша сделала признание о личной жизни и заявила, что у нее есть любимый человек.