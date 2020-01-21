Ризатдинова, Тополя, Матвиенко и другие звезды вспомнили про особенные объятия в жизни

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Украинские знаменитости рассказали о важности объятий

Ко Дню объятий 21 января в программе «Ранок з Україною» на канале «Украина» популярные украинские артисты рассказали, любят ли они такие проявления чувств и как относятся к объятиям с незнакомцами.

На самом деле День объятий отмечают трижды в год. Это неофициальный праздник, смысл которого напомнить о ценности и важности такого простого и важного жеста. Январский День объятий придумали в США, летний – инициировали японцы, а третий праздник – в декабре – предложила молодежь стран Европы. Объятия – очень приятная тема, о которой артисты тоже любят поговорить.

Виталий Козловский

«Объятия должны быть искренними и честными, так же, как и поцелуи», – комментирует Виталий Козловский в эфире «Ранку з Україною».

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко

Известная украинская артистка Тоня Матвиенко признается – она ​​без объятий своего мужа Арсена Мирзояна жить не может, да и не хочет.

«Иногда Арсен где-то поедет надолго, а я своей подруге, говорю: «Ой, Маринка, пообнимай меня, потому что меня уже давно никто не обнимал», – смеясь, рассказала Тоня Матвиенко.

Сергей и Снежана Бабкины с детьми

А Сергей и Снежана Бабкины первые объятия готовы вспоминать множество раз.

«Я помню! Ночевала у Сергея на съемной квартире... мы так близко сидели на этой арендованной, чьей-то непонятной кровати, диван, который постоянно ломался. Мы так ближе и ближе, и Сергей как-то так приобнял меня и говорит: «Можно я тебя поцелую?», – поделилась воспоминаниями жена Сергея Бабкина, Снежана в эфире канала «Украина».

Андре Тан и Алина Харченко

Зато Андре Тан с женой Алиной Харечко историю своих первых объятий рассказывать на камеру не захотели.

«Зачем нужно придумывать какой-то День объятий, если надо обниматься просто ежедневно и все, – прокомментировал Андре Тан, обнимая жену. – Потому что когда люди целуются только по праздникам, обнимаются только по праздникам, любят только по праздникам, мне кажется, что это все неправильно».

Анна Ризатдинова

Но бывает и такое, что звезд объятия пугают. О таком случае рассказала гимнастка Анна Ризатдинова. А произошло это после одного из ее выступлений.

«Один из поклонников ждал меня у автобуса, который отвозил сборную команду Украины в отель, и он просто набросился на меня, а я, честно говоря, испугалась, потому что он выбежал из ниоткуда, но благо охрана была рядом... вот это были объятия, такие прямо, неожиданные!» – поделилась Анна Ризатдинова в программе «Ранок з Україною».

Дима Коляденко

Чтобы звезды обрадовались объятиям с поклонниками, надо сделать одну простую вещь. Секрет которой знает Дмитрий Коляденко, ведь шоумен считает, что объятия – один из самых главных проявлений чувств.

«Я часто хожу пешком по городу, балдею, знаете, когда подходят молодые люди, особенно девушки, со словами: «Можно вас обнять?». Вы знаете, я всегда соглашаюсь, – признался Дмитрий Коляденко. – Я так люблю обниматься, целоваться, даже песня об этом есть».

Тарас Тополя и Алеша

Лидер группы «Антитела» Тарас Тополя согласен с таким мнением и рассказывает о теплых объятиях своих сыновей – шестилетнего Романа и четырехлетнего Марка:

«Марк и Рома спрашивают: «Хочешь покажу, как я тебя люблю?». Я говорю – хочу, и они подходят и со всей силой обнимают, прямо так, сколько есть силы».