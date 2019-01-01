Рики Мартин с супругом стали папами

Фото: Рики Мартин и его супруг Джван Йосеф (instagram.com/ricky_martin)

Сыновья Рики Мартина - Маттео и Валентино на Новый год в качестве подарка получили сестричку

Рики Мартин, пуэрто-риканский певец и актер, порадовал чудесной новостью своих поклонников в новогоднюю ночь. Он и его супруг, Джван Йосеф, с которым Рики состоит в браке с 2017 года стали папами. Суррогатная мать родила для пары девочку, которая стала для Рики Мартина уже третьим ребенком. На фото супруги мило держат ручки маленькой дочки.

Фото: Для супруга Рики Мартина - Джвана Йосефа - это первенец (instagram.com/ricky_martin)

"Мы рады сообщить, что стали родителями красивой и здоровой девочки, которую мы назвали Люсия Мартин-Йосеф", - написал 47-летний певец под публикацией на своей страничке в Instagram.

Певец сообщил, что и он сам, и Джван, и братья-близнецы, сыновья Рики Мартина, просто в восторге от малышки и полюбили этого ребенка с первого взгляда.

"Мы благодарны за возможность начать этот 2019 год с лучшим подарком, который мы могли получить - даром жизни", - поделился своей радостью латиноамериканский красавец.

Также Рики рассказал, что девочка абсолютно здорова и очень красива. Но вот кто из двоих счастливых родителей предоставил свой материал для оплодотворения яйцеклетки он умолчал.

Напомним, что недавно мы писали о том, что украинская телеведущая в трэвел-шоу "Орел и Решка", а с недавнего времени молодая мама Регина Тодоренко, показала фигуру после родов и порадовала поклонников редким снимком с новорожденным сыном.

Еще одна звезда - голливудская актриса Ева Лонгория, которая стала мамой в июне прошлого года, показала милые новогодние семейные снимки с маленьким сыном Сантъяго в костюме Санта-Клауса.

Кроме того в ноябре прошлого года впервые стала мамой голливудская актриса Джессика Чистейн. Звезде также, как и Рики Мартину пришлось прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Нестареющие актрисы Голливуда (видео: РБК-Украина)