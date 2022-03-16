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В РФ показали список запрещенных звезд, которые высказались против вторжения Путина

Новина українською →
Среда 16 марта 2022 10:26
В РФ показали список запрещенных звезд, которые высказались против вторжения Путина Коллаж РБК-Украина: Многие звезды РФ и Украины высказались против войны
Автор: Светлана Мащенко

В России запретили выступление ряда артистов, которые высказались против вторжения путинской армии на территорию Украины. Причем в этом перечне, как наши звезды, так и российские.

Список появился в Telegram-канале Агентство, со ссылкой на слова промоутера некоторых музыкантов.

Причем под запрет попали не только выступления артистов на территории РФ, но и звучание их песен.

Среди украинских артистов в списке:

Никита Алексеев (Alekseev), Макс Барских, Вера Брежнева, Иван Дорн, Настя Каменских, Дмитрий Монатик, Светлана Лобода, Надя Дорофеева, Потап, группы Океан Ельзи, Один в каноє.

Российские музыканты также пополнили табуированный перечень:

Oxxxymiron, Максим Галкин, Борис Гребенщиков, солист группы Нервы, участники Anacondaz, Каста, Кровосток и другие.

В РФ показали список запрещенных звезд, которые высказались против вторжения Путина

Отметим, что некоторых исполнителей даже заставляют дать письменное обязательство не высказываться о "проведении Вооруженными силами РФ специальной операции на Украине". По словам промоутера, это просят делать под предлогом подписания "обязательства о недопущении нарушений законодательства".

С требованием столкнулся и, по крайней мере, один его клиент - известный артист, после того, как начал свое выступление с антивоенного призыва.

В РФ показали список запрещенных звезд, которые высказались против вторжения Путина

Фото: wwwagentsmedia

Напомним, что список тех звезд, которые поддержали своего вождя, также немал. О нем мы писали ранее.

Также сообщалось о российских звездах, которые уже покинули "немытую Россию" и призывают так сделать остальных.

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