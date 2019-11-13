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Без ретуши и фильтров: Вера Брежнева показала "живые" кадры с закулисья фотосессии

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.11.2019 - 16:56
Без ретуши и фильтров: Вера Брежнева показала "живые" кадры с закулисья фотосессии
Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Певица призналась, что ей нравятся случайно сделанные фото

Вера Брежнева - настоящая икона стиля и пример для подражания, которая всегда восхищает своими эффектными образами и цветущим внешним видом. При этом сама певица больше склоняется к естественности - так, недавно она призналась, что ее любимый макияж - едва заметный нюдовый. Недавно артистка снялась в стильной фотосессии для глянцевого журнала ELLE, однако на своей странице в Instagram решила поделиться не идеальными гламурными фото, а "случайными" закулисными кадрами.

Вера опубликовала подборку "живых" фото, сделанных между позированием для фотографа. На них знаменитость запечатлена в соблазнительных нарядах, однако с расслабленным или же задумчивым выражением лица.

Артистка примерила маленькое черное платье, которое дополнила колготками в горошек, а также черное платье в белый горох и пышную "воздушную" юбку.

Без ретуши и фильтров: Вера Брежнева показала &quot;живые&quot; кадры с закулисья фотосессииБез ретуши и фильтров: Вера Брежнева показала &quot;живые&quot; кадры с закулисья фотосессии

Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

"Когда происходит съемка для журнала, для печати выбираются самые красивые, самые аккуратные кадры. Дальше они обрабатываются и картинка становится идеальной! Но мне иногда так нравятся случайно сделанные кадры, живые, которые никуда не идут, но благодаря тому, что есть Инстаграм, их можно тоже показать!!)) без обработок, ретуши, фильтров. Где я опять же спокойная и сосредоточенная на процессе съёмок для @elle_russia Какое фото из этих больше всего нравится?" - поделилась Брежнева.

Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Поклонники осыпали любимую певицу комплиментами, отметив при этом, что у нее очень грустный взгляд.

  • Все фото супер! Но первое фото особенное, такой глубокий и чувственный взгляд
  • Я обожаю живые кадры. Все классные
  • Снимки классные, потомучто вы классная
  • Богиня любви и красоты
  • красавица)
  • Верачка вы эталон женской красоты!!!!!!
  • Все фотки суперские . Вера ты везде красивая и сногсшибательная
  • красотка, но в ярких одеждах лучше, счастливее и позитивненько
  • Такое грустное лицо на всех фото
  • 2 фото - бомба, такое непринуждённое
  • Выбирать не стоит- все лучшие!
  • Вера, разве можно быть такой обворожительной

Без ретуши и фильтров: Вера Брежнева показала &quot;живые&quot; кадры с закулисья фотосессии

Скриншот комментариев (instagram.com.ververa)

Ранее соблазнительная Вера Брежнева раззадорила поклонников "мокрым" фото у фонтана в Италии.

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