"Вирішили зганяти на суші": Нікітюк і Цибульська постали в образі гейш

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Артистки вразили яскравими нарядами на зйомках

Леся Нікітюк продовжує активно зніматися в ТВ-шоу "Хто зверху?" на "Новому каналі", демонструючи при цьому безліч найрізноманітніших образів. Так, минулого разу ведуча похвалилася точеними формами у відвертому вбранні, а тепер вирішила і зовсім приміряти образ японської гейші. У зйомках також брала участь співачка Ольга Цибульська - саме вона і показала ефектне фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку вони з Лесею відображені в традиційних японських кімоно, розшитих квітами та іншими малюнками. Цибульська віддала перевагу наряду червоного кольору, а Нікітюк - в коричнево-рожевих тонах. Обидві дівчини також красуються з відповідними високими зачісками, прикрашеними спицями і яскравими квітами. Оля також позує в типовому взутті - в'єтнамках на танкетці. Артистки прийняли ефектні пози і дуже серйозно дивляться в об'єктив.

"Вирішили з @lesia_nikituk зганяти на #суші. Кажуть, з класним костюмом роблять кльові знижки. То кому зроблять більшу: мені чі Лесі? Голосуй! О чі Л" - написала співачка.

Фото: Леся Нікітюк та Ольга Цибульська (instagram.com/cybulskaya)

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Підписникам костюми артисток дуже сподобалися і вони поспішили залишити свої відгуки.

"Якщо підете разом, то суші вам просто подарують"

"Хаха, костюм як костюм, а від взуття співуче супер-зручне))))"

"Підняли мені настрій"

"Неважливо хто виграїв. Ви обидві в красивих костюмах"

"Ви обидві чарівні красуні"

"Які ви класні !!! Любуюся вами!)))"

"Лесичка ти Богиня,ти підкорила серце Притули, тобі немає рівних"

"Дівчата ви такі гарні"

"Я гадаю що у Олі костюм дуже кульовий"

"Таким красуням безкоштовно потрібно давати"

"Самураїв не вистачає :)"

"Дорогі Гейші!"

"Ви дві красуні!!! дуже гарні!!!"

"Ви обидві класні"

"Японочки!"

Скріншот коментарів (instagram.com/cybulskaya)

Нагадаємо, Леся Нікітюк вразила образом в сукні з маминої шафи і навіть знялася в одному з ефірів "Хто зверху?" в цьому вбранні. Вийшло дуже сучасно і стильно.

Раніше Леся Нікітюк шокувала епатажним образом з бородою і значним декольте.