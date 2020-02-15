Регина Тодоренко рассказала о своей мечте и поразила стойкой на голове

Молодая мама впечатлила эффектной позой из йоги
Телеведущая Регина Тодоренко сбежала от зимы на райские Мальдивские острова, где расслабляется вместе с маленьким сыночком Майклом. К ним также присоединилась двоюродная сестра артистки Аня, с которой они вместе занимаются йогой и устраивают зажигательные танцы на берегу океана - и малыш не отстает! Знаменитость с удовольствием публикует в сети красочные кадры с отдыха и хвастается фигурой в купальнике.
На свежем фото в своем Instagram Регина продемонстрировала эффектную позу из йоги - стойку на голове. Ведущая в бежевом купальнике с высокой талией позирует у пальмы прямо на пляже на фоне белоснежного песка и лазурных волн..
Тодоренко также призналась в своей мечте - она очень хотела бы жить в доме у воды.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"#yoga time В таком месте сама природа располагает к занятиям, духовным практикам и медитациям! Когда я вырасту, обязательно куплю дом возле воды, чтоб каждое утро вдыхать сладко-соленый запах специй и океана! А потом серфить и снорклить среди рыб и рифовых акул. Ой, мечтаааааа! Пока мечта сбываются, скажите, вы бы выбрали дом на берегу океана или жизнь в мегаполисе?" - откровенно поделилась теледива.
Фолловеры восхищаются фигурой и спортивной формой Регины и делятся своими предпочтениями.
Скриншот комментариев (instagram.com/reginatodorenko)
Ранее Регина Тодоренко поразила растяжкой и села на шпагат во время сеанса йоги на закате солнца.