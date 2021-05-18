Регина Тодоренко рассказала, как похудела на 20 килограммов

Популярная украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая с мужем Владом Топаловым и сыном Михаилом живет в Москве, рассказала, что после рождения ребенка ей удалось похудеть на 20 килограммов.

Регина опубликовала архивное фото, на котором запечатлена на последних сроках беременности. Она позировала перед зеркалом в нижнем белье, демонстрируя внушительный животик.

По словам телезвезды, на роды она шла с весом 74 килограмма, а домой вернулась с 67 килограммами, что не очень ее устраивало.

Регина Тодоренко показала себя во время беременности (фото: instagram.com/reginatodorenko)

"Цели похудеть у меня не было, но очень хотелось прийти в первичную форму, быть подтянутой, с упругой кожей, а не дряблостями на боках", - отметила Тодоренко.

А через три месяца после рождения сына Майкла ведущая весила уже 60 килограммов, при этом она кормила малыша грудью. Как отметила Регина, для начала нужно пересмотреть свое питание.

"Первое, на что необходимо обратить внимание, - это питание. Оно должно быть сбалансированным. Также у меня был режим - приём пищи каждые 4 часа + перекусы, как у ребёнка. С 22:00 до 7:00 только вода, чай (не кофе) и хлебцы по желанию. Я прислушивалась к своему организму и ела много овощей, мяса, рыбы, приготовленных с щадящей обработкой. Запечённые, на пару, отварные продукты, НО БЕЗ САХАРА! Очень важно удалить из своего рациона соусы, добавки, сладкие приправы. Лично я дико грешила поеданием круассанов, потому что очень люблю, соответсвенно мое восстановление длилось дольше, чем могло", - поделилась ведущая.

Также Тодоренко практиковала интервальное голодание, что не всегда было просто с ее работой.

"После кормления грудью я, как и ранее, начала практиковать интервальное питание 8-14: 10 часов ешь, 14 часов пьешь воду, чай. Думала, что будет очень сложно. Когда я находилась дома, мне удавалось придерживаться такого питания, но на работе - сложнее. Съемочный день длится 10-14 часов + дорога, поэтому приходится есть, но я стараюсь выдерживать интервал хотя бы 12 часов между приемами пищи", - рассказала Регина.

Сейчас Регина вполне довольна своей фигурой (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Что касается спорта, к нему она вернулась далеко не сразу после родов. Для участия в шоу артистка начала заниматься фигурным катанием и похудела еще больше.

"Спорт вернулся в мою жизнь через полтора года после родов. Я начала заниматься фигурным катанием. Нагрузку увеличивала постепенно. Сначала 1 час, через 2 месяца по 4-5 часов в день. Тренировки стабильно 3-4 раза в неделю, иногда 5. В первые 2 месяца тренировок я скинула 7кг и весила 53кг. Не могу сказать, что в жизни выглядела здоровой, мне комфортнее в весе 55кг, но они быстро вернулись на отдыхе", - призналась Тодоренко.

Кроме того, она регулярно делает массажи и ходит в баню. Помогает и домашний уход - ванны Thalion, кофейный скраб.

"Сейчас будете смеяться, но когда укладываю малыша, качаю ноги или занимаюсь йогой возле кроватки", - поделилась ведущая.

Регина Тодоренко рассказала о своем питании (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Муж Регины, российский певец Влад Топалов не прошел мимо и оставил милый комментарий к публикации супруги.

"Ты всегда обалденно выглядишь!!! И до беременности, и во время, и после самая красивая!" - заявил артист.