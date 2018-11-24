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Ребенок Меган Маркл и принца Гарии: дедушка назвал возможные имена для него

Lite » Звезды 24.11.2018 - 15:29
Ребенок Меган Маркл и принца Гарии: дедушка назвал возможные имена для него
Фото: принц Гарри и Меган Маркл (royal.uk)

Эту информацию принц Чарльз назвал на одном из торжественных событий

Принц Чарльз, который недавно отпраздновал свое 70-летие, на одном из торжественных мероприятий намекнул, каким именем могут назвать его сын принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл своего будущего малыша. Это случилось во время того, как сын Елизаветы II произносил речь по случаю столетия Австралийского дома в Лондоне. Об этом сообщает "Ace Showbiz".

Ребенок Меган Маркл и принца Гарии: дедушка назвал возможные имена для негоФото королевской семьи (instagram.com/theroyalfamily)

"Кстати, леди и джентльмены, мой сын Гарри рассказал мне, что во время их недавнего тура по Австралии им с женой предложили много имен для ребенка. Только между нами, я подозреваю, что отбор прошли Кайли и Шейн", - полушутя рассказал публике обитатель Букингемского дворца.

Тем самым наследник британского престола дал понять, что герцоги Сассекские могут назвать ребенка в честь двух селебрити с австралийского континента – поп-дивы Кайли Миноуг или известного игрока в крикет Шейна Ворна.

Этот забавный комментарий сына Ее Величества общественность приняла неоднозначно. Некоторые полагают, что принц Чарльз действительно назвал два реальных имени, на которых остановились его сын и невестка, а другие не отнеслись к этому заявлению серьезно, расценив такие слова, как одну из английских шуток.

Ранее сообщалось, что в день своего 70-летия принц выпустит книгу, в которой расскажет о своих чувствах от несчастливого брака. 

Также мы писали о том, что недавно герцогиня Сассекская появилась на публике в черном пальто с поясом на талии от Stella McCartney и лодочках от Маnоlо Вlаhnik и тем самым соблюла дресс-код. Однако внимание пользователей сети привлекли ее колготки. На снимках с мероприятия на ногах Меган заметно то ли мокрые, то ли грязные пятна. 

Видео: (video.rbc.ua)

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