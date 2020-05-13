Ни разу не подозрительно: Тина Кароль и Дан Балан вновь заставили фолловеров говорить о своем "романе"

Тина Кароль, похоже, решила по-своему отметить послабление карантина в Украине. Все это время из-за отсутствия вечеринок, концертов и презентаций украинская исполнительница крайне редко публиковала новые посты на своей инстаграм-страничке. Зато, как никогда ранее, Тина выходила на связь с фолловерами в разделе сториз. Наконец, многомиллионная армия поклонников Тины смогла вдоволь изучить ее жизнь вне сцены. Певица с удовольствием показывала, как готовит, ухаживает за своим садом, тренируется… И все это время своей звездной маме помогал ее 11-летний сын Вениамин. Мальчик прилетел на период карантина в Киев из Лондона, где учится в одной из частных школ.

В более привычной “некарантинной” жизни поклонники Кароль привыкли видеть свою любимицу в глянцевых съемках и роскошных нарядах. И Тина с удовольствием возвращается к насыщенным будням.

На своей страничке исполнительница опубликовала новые фото из очередной чувственной фотосессии. В кадре певица позирует спиной к камере, чтобы лучше продемонстрировать свои плавные изгибы. Хотя видно, что на Тине - черное коктейльное платье.

Волосы исполнительницы собраны в привычную прическу с объемными локонами. А вот от “фирменного” макияжа с акцентом на алых губах Тина в этот раз решила отказаться. Мейкап сделан максимально естественным. Съемка получилась очень нежно и романтичной.

Чувственная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники исполнительницы пришли в восторг от ее нового поста. Тем более, что они так долго ждали от своей любимцы обновлений.

Кстати, некоторые поклонники заметили, что на страничке Дана Балана также появилось новое глянцевое фото. Звездной творческой паре уже давно приписывают роман. И теперь поклонники повсюду видят “знаки”. Даже в том, что Тина и Дан впервые за долгое время опубликовали новые фото в один и тот же день.

“Люби....Люби, как солнце...ведь в сердце вечная весна”, - подписал снимок Дан Балан.

Дан Балан (фото: instagram.com/danbalan)

Вы договорились с Даном???

Оп, с Даном в одно время фотки выкладываете?

ВАААУУУУУ , ВЫ С ДАНОМ НАС УБИВАЕТЕ

Что за синхронность? Сразу вслед за Даником, ни разу не подозрительно

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Тина Кароль завалила сеть эксклюзивными фото с сыночком.