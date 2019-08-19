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Тина Кароль рассказала, каким книгам отдает предпочтение

Lite » Стиль жизни 19.08.2019 - 10:56
Тина Кароль рассказала, каким книгам отдает предпочтение
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль также отметила, в каком формате читает книги

Тина Кароль исполнит свои хиты в грандиозном праздничном шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00. На съемочной площадке проекта Кароль, которая ранее сразила чувственностью на пляже, призналась, какую литературу любит читать.

По словам Тины Кароль, ей всегда нравились вдохновляющие истории творческих личностей.

"Мне нравится что-то эпическое, например, как люди жили в другие времена, как складывался путь творческого человека, как та или иная певица шла к своей цели. Люблю читать настоящие истории", – отметила Тина Кароль за кулисами шоу "З Днем народження, Україно!", которое канал "Украина" покажет 24 августа в 20:00.

Что касается формы, то Тина Кароль предпочитает книги в электронном виде, так как зачастую читает их в дороге.

Тина Кароль рассказала, каким книгам отдает предпочтение

Тина Кароль рассказала, каким книгам отдает предпочтение

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Напомним, в праздничном шоу "З Днем народження, Україно!" зажгут самые популярные украинские артисты – Тина Кароль, Олег Винник, Макс Барских, Сергей Бабкин, Alyosha, ALEKSEEV, Michelle Andrade, TAYANNA, TARABAROVA, JERRY HEIL, а также группы "Время и Стекло", "MOZGI", KAZKA, DZIDZIO, "Антитіла", "НЕАНГЕЛЫ", "БЕZ ОБМЕЖЕНЬ", KADNAY, Freedom-jazz, LETAY.

Режиссером масштабного шоу канала "Украина" стала Елена Коляденко, а ведущим – Александр Скичко. Телевизионную версию шоу зрители канала "Украина" увидят 24 августа в 20:00 в рамках праздничного эфира, посвященного Дню независимости Украины.

Напомним, Тина Кароль поразила откровенным черно-белым фото без белья. Певица позировала в короткой трикотажной кофточке, сквозь которую отчетливо просвечиваются соски.

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