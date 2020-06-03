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Мы разные люди: возлюбленная Остапчука высказалась о сходстве с его бывшей женой

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.06.2020 - 14:38
Мы разные люди: возлюбленная Остапчука высказалась о сходстве с его бывшей женой
Фото: Владимир Остапчук и Кристина Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

Владимир Остапчук рассказал, как его возлюбленную перепутали с украинской актрисой

Владимир Остапчук и его новая возлюбленная, нотариус Кристина Горняк после того, как публично признались в отношениях стали одной из самых обсуждаемых пар украинского шоу-бизнеса в соцсетях, вызвав немалый резонанс и интерес общественности. В программе "Зірковий шлях" на канале "Украина" ведущий рассказал, как его возлюбленную перепутали с актрисой и экс-участницей Танцев со звездами Ксенией Мишиной, а Кристина, в свою очередь, прокомментировала свое сходство с экс-супругой шоумена Еленой Войченко, ведь пользовали соцсетей заметили, что женщины относятся к одному типажу.

Владимир пригласил на первое свидание Кристину в романтический Париж, откуда пара отправились в Вену, где новую избранницу ведущего перепутали с Ксенией Мишиной. Тогда же в прессе появилась информация о романе экс-участников Танцев со звездами, на самом же деле рядом с Владимиром была именно Кристина.

"Это смешная история. Мы с Кристиной были в Париже, и я ее хотел пригласить недалеко, полтора-два часа, чтобы мы побыли в Вене 2 дня. Кроме того, в один из вечеров у меня там была работа. Мы прилетели туда, а на следующий день мне Мишина пишет: "Остапчук, а нас тут видели с тобой в Вене. Мы там с тобой обнимались". И я такой: "Серьезно? Нет, неправда", - вспоминает ведущий.

Мы разные люди: возлюбленная Остапчука высказалась о сходстве с его бывшей женой

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Кристина же прокомментировала свое внешнее сходство с экс-супругой Владимира. Ничего страшного в этом она не видит.

"Возможно, цвет волос, но точно знаю, что люди мы однозначно разные, женщины мы разные. Даже если кто-то видит некое сходство, то ничего страшного", – высказалась Кристина.

Напомним, что ранее Владимир Остапчук рассказал, что оставил экс-супруге после расставания.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Владимир Остапчук
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