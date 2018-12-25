"Разбились вдребезги": Тина Кароль пожаловалась на неприятность с елкой

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tinakaroll)

Певица рассказала, что случилось с ее новогодней елкой

Украинская поп-дива Тина Кароль рассказала об инциденте, случившийся с ее праздничной елкой. О досадной неприятности она написала в своем Instagram.

Под своим черно-белым портретным фото знаменитость решила разоткровенничаться с фанами. Оказалось, что новогодняя красавица звезды упала, а все стекляные игрушки побились. Тине пришлось срочно заниматься уборкой и собирать осколки с пола.

"Сегодня упала елка! Елочные стекляные игрушки разбились в дребезги. В помощь мне был совочек и щетка для битого стекла, потом скотч для пола.. Хозяйка. У кого до сих пор игрушки из стекла?" - поинтересовалась певица.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tinakaroll)

Поклонники артистки начали беспокоиться, не пострадала ли их любимица, а также охотно делиться собственными историями, связанными с новогодним декором.

"Тина, если елка падает, это очень хороший знак для наступающего года, тоесть для Вас в наступающем", "У меня тоже несколько лет назад упала ёлка и много игрушек разбилось, тогда жалко так было, а сейчас уже с улыбкой вспоминаем", "У меня однажды мой любимый стеклянный шар он упал и разбился. Я так рыдала, было очень обидно", "Тиночка, Вы не поранились? Когда я была маленькая меня в детском саду толкнули на елку и я на нее упала, а она свалилась вместе со мной и ударилась я на стеклянную игрушку и она сломалась, порезав мне немного бровь. Вот теперь я хожу со шрамом на брови", - писали комментаторы Кароль.

Скриншот комментариев (instagram.com/tinakaroll)

Кроме того, Тина Кароль покорила фанов утонченным образом во время появления в студии одного из ведущих украинских каналов.

Также Тина Кароль поделилась впечатлениями от съемок нового сезона шоу "Голос", а также рассказала, как ей работается с коллегами-мужчинами.

Надо отметить, что фанов Тины Кароль озадачила пародия на певицу, сделанная программой "Женский кватал". Они посчитали номер неуместным.

Видео: РБК-Украина