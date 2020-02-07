Рай на земле: Лобода очаровала красочными кадрами мексиканских каникул с детьми

Светлана Лобода продолжает наслаждаться семейным отдыхом на берегу океана - певица вместе с дочерьми Евой и Тильдой улетела в Мексику. Артистка с удовольствием балует поклонников красочными снимками, хвастаясь точеными формами в купальнике. Кроме того, она стала чаще показывать младшую доченьку, которой скоро исполнится два года.

Звезда отметила, что место их каникул - просто рай на земле. На свежих кадрах она запечатлена в эффектном цельном купальнике в вертикальную полоску бирюзово-черного цвета. Светлана отдыхает на шезлонге вместе с малышкой Тильдой. На одном из кадров она нежно целует дочурку.

"Рай здесь...и он на земле #каникулывмексике", - прокомментировала милые фото Лобода.

Фото: Светлана Лобода с дочкой Тильдой (instagram.com/lobodaofficial)

Также исполнительница выложила несколько жарких пляжных кадров под пальмой, на которых сверкнула пышным бюстом в розовом купальнике.

"Шэрон Стоун: «Женщина должна всегда знать себе цену — но никогда не называть ее». надеюсь Вы также считаете, девочки", - отметила Светлана.

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Растроганные фолловеры засыпали артистку лавиной душевных комментариев.

умиляюсь)

безусловно

Какая Тиля конфетка

Какие солнышки

Боже мооой, пусть Ваше счастье длится вечно

Грациозная как лань!!!

Хорошенькие

Какая милота. вы такие зайки

Какое маленькое счастье

Такие классные

Рай рядом с детьми!

Рай там, где вы

Дети.. они настоящие..

Скриншот комментариев (instagram.com/lobodaofficial)

Напомним, ранее Светлана Лобода растрогала пронзительной нежностью с любимыми дочурками.