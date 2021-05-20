Расстроенная Маша Ефросинина рассказала о сорванной поездке в Мексику: это такая тупость

Расстроенная ведущая рассказала, что в минувший понедельник должна была с мужем и семьей улететь в Мексику. Они ждали эту поездку полтора года, ведь у них загруженные графики, однако наконец-то удалось подобрать удобные даты и забронировать билеты и отели. К тому же, поездка должна была быть приурочена к дню рождения Маши 25 мая.

Однако что-то пошло не так - а все из-за невнимательности.

"Я думала, что со мной такое никогда не произойдет. Со мной, с человеком, который никогда не опаздывает на рейсы, ничего не путает, все заранее планирует, не просыпает. Мы планировали поехать в Мексику с мужем, несколько раз откладывали эту поездку из-за наших рабочих графиков. 17 мая мы должны были улететь. На чемоданах, все упаковано, все проверено, все идеально. А потом он увидел, что два дня назад у него истек срок действия паспорта", - рассказала Ефросинина.

Она призналась, что не сдержала слез, так что муж отвез ее на уикенд в Одессу, чтобы немного развеять.

"Это такая тупость, что сильнее нее может быть только моя истерика. Я рыдала, пока меня муж не сгреб в охапку и не увез в Одессу", - поделилась ведущая.

Маша добавила, что они с Тимуром все еще надеются улететь в Мексику.

"Я надеюсь на чудо, надеюсь, что паспорт быстро сделают, что отели пойдут мне навстречу, потому что у меня день рождения. А я должна сбегать на свой день рождения", - сказала артистка.