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Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.07.2019 - 11:56
Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Осадчая провела яркие и расслабленные выходные под жарким солнцем

Похоже, что Катя Осадчая решила "взять от лета все"! Украинская телеведущая продолжает пополнять силы, наслаждаясь летним зноем. Отметим, что всего несколько дней назад Катя Осадчая и Юрий Горбунов вернулись из путешествия по столице Нидерландов, Амстердаму. В "велостолицу" звездная пара телеведущих улетели всего на три дня, но провели там очень насыщенные дни. А еще ранее телеведущие со своим сыном, 2-летним Ваней, отдыхали в Одессе.

Выходные Осадчая провела очень расслабленно. Украинская телеведущая решила посвятить один день "ленивому отдыху" и немного позагорать. При этом телеведущая сделала серию летних фото со своего загородного дома.

Так, на своей instagram-страничке Осадчая опубликовала целую серию фото, показывая яркие детали.

К примеру, Осадчая сделала селфи, позируя на лежаке. На лице – ни капли макияжа. Фото телеведущая сопроводила сердечком смайликом и лаконичным замечанием – "літо".

Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией

Катя Осадчая наслаждается летом (фото: instagram.com/kosadcha)

Также телеведущая показала еще несколько фото. Осадчая сняла зеленую территорию своего участка. А также необычных "гостей" – аистов, которые обустроились на крыше дома. На фото также видим и голубой бассейн. А в финале Осадчая сняла красивый огненный закат.

Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией

Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией

Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией

Фото: instagram.com/kosadcha

Также свой пост телеведущая сопроводила философской подписью, акцентировав внимание на том, как важно наслаждаться различными моментами в своей жизни.

"Хочется запомнить каждую минуту! Даже в 20 лет не понимаешь, как быстро идет время, как времена года быстро меняются, как надо с пользой проводить время, как нельзя позволять себе тратить время на печаль или депрессии. Хорошего вам начала недели. Какие радости в эти выходные были у вас?" – обращается к плоклонникам Осадчая.

Поклонники украинской телеведущей также поспешили оставить комментарии под ее новыми фото:

  • "Я была в Киеве и это прекрасно!!! Завтра возвращаюсь обратно в Херсон и на работу.... Просто супер выходные!!! Не все запланированные мероприятия получилось посетить,так как планы резко поменялись.... но в хорошую сторону всё равно!!!!"
  • "Мысли в точку! На выходных приезжали из Одессы в Киев поздравлять подругу с ДР, наслаждаться закатами и радоваться минутам))) поддерживаю"
  • "Погоджуюсь, Катю!"
  • "Кажуть, що лелеки на дах просто так не прилітають, то до вагітності"
  • "Верно сказано, надо Жить"
  • "Слова - прямо поштовх до дії! Люблю Вас"

Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Расслабленная Катя Осадчая вызвала восторг в сети мощной жизненной мотивацией

Скриншот поста: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Юрий Горбунов засветился в объятиях известной певицы. Конечно же, поклонники телеведущего поспешили пошутить по этому поводу, уточнив, а не ревнует ли жена - Катя Осадчая. 

Также до этого Катя Осадчая без косметики очаровала нежностью и романтикой. Ведущая подвела итоги насыщенного и действительно запоминающегося путешествия по Амстердаму.

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Новости Украины Катя Осадчаятелеведущая
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