Рассекретила любимого? Наталья Могилевская вышла в свет с украинским миллионером

Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица появилась на Неделе моды с эффектным мужчиной

Украинская певица Наталья Могилевская уже около года рассказывает о том, что она влюблена и счастлива, но при этом отказывается называть имя своего избранника. Как отмечают поклонники, артистка действительно помолодела, сменила имидж и выглядит просто прекрасно. На днях она появилась на светском мероприятии в обществе эффектного мужчины, чем тут же спровоцировала слухи и догадки отом, что именно он и есть таинственный возлюбленный звезды.

Могилевская вместе с известным владельцем столичных бутиков, миллионером Олегом Рыжовым посетила закрытие Украинской недели моды, пишет Viva.

Отмечается, что пара весь вечер шутила, смеялась и держалась за руки, а также много фотографировалась.

"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила", — поделилась Наталья.

На фото исполнительница запечатлена в черном платье по фигуре с молнией и распущенными волосами.

Наталья Могилевская и Олег Рыжов вместе вышли в свет (фото: viva.ua)

Напомним, зимой Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый мужчина живет за границей и периодически прилетает к ней, и это усложняет общение пары. "Мне дейтвительно приходится сейчас жить на две страны. У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – тут, потому что моя жизнь связана с этой страной. Как мы будем это решать, я не знаю", - отметила звезда.

А недавно Наталья Могилевская высказалась о пережитой депрессии и начале новой жизни.