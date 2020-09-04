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Рассекретила любимого? Наталья Могилевская вышла в свет с украинским миллионером

Пятница 04 сентября 2020 13:24
Рассекретила любимого? Наталья Могилевская вышла в свет с украинским миллионером
Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Lite

Певица появилась на Неделе моды с эффектным мужчиной

Украинская певица Наталья Могилевская уже около года рассказывает о том, что она влюблена и счастлива, но при этом отказывается называть имя своего избранника. Как отмечают поклонники, артистка действительно помолодела, сменила имидж и выглядит просто прекрасно. На днях она появилась на светском мероприятии в обществе эффектного мужчины, чем тут же спровоцировала слухи и догадки отом, что именно он и есть таинственный возлюбленный звезды.

Могилевская вместе с известным владельцем столичных бутиков, миллионером Олегом Рыжовым посетила закрытие Украинской недели моды, пишет Viva.

Отмечается, что пара весь вечер шутила, смеялась и держалась за руки, а также много фотографировалась.

Рассекретила любимого? Наталья Могилевская вышла в свет с украинским миллионером

"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила", — поделилась Наталья.

На фото исполнительница запечатлена в черном платье по фигуре с молнией и распущенными волосами.

Рассекретила любимого? Наталья Могилевская вышла в свет с украинским миллионером

Наталья Могилевская и Олег Рыжов вместе вышли в свет (фото: viva.ua)

Напомним, зимой Наталья Могилевская рассказала, что ее любимый мужчина живет за границей и периодически прилетает к ней, и это усложняет общение пары. "Мне дейтвительно приходится сейчас жить на две страны. У него там вся жизнь. Он преподаватель, он работает еще. А у меня – тут, потому что моя жизнь связана с этой страной. Как мы будем это решать, я не знаю", - отметила звезда.

А недавно Наталья Могилевская высказалась о пережитой депрессии и начале новой жизни.

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