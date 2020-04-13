Расписались в худи: Алла Костромичева рассказала про тайную свадьбу

Алла Костромичева (фото: instagram.com/alla)

Алла вынуждена отмечать годовщину на расстоянии

Карантин – непростое испытание, особенно для пар, которые оказались на большом расстоянии и видятся только в Skype. Но настоящей любви это не помеха, ведь радовать свою половинку и устраивать ей сюрпризы можно и находясь за тысячи километров, как сделал муж ведущей «Топ-модели по-украински».

Алла Костромичева вместе с сыном Сальваторе сейчас находятся в Киеве, супермодель прилетела в Украину на съемки «Супер Топ-модель по-украински» и не успела улететь обратно после их переноса. Поэтому весь карантин Алла проведет в Киеве. А вот муж ведущей Джейсон остался в Нью-Йорке.

10 апреля у Аллы с Джейсоном годовщина, и, хотя они празднуют ее на разных континентах, любящий супруг все равно сумел порадовать ведущую:

– Сегодня наша пятая годовщина свадьбы, точнее росписи. Мы тогда не праздновали особо, расписались вдвоем без парадной одежды, в худи, – рассказывает ведущая Нового канала. – И сегодня Джейсон прислал мне цветочки. Так приятно!

Алла Костромичева с мужем

Оказалось, что свадьба Аллы и Джейсона проходила практически без свидетелей, и жених с невестой очень старались все сохранить в тайне:

– В Америке заявление подается за 24 часа, и мы подали его 9 апреля, а 10-го, кстати, за день до вылета на съемки проекта пять лет назад, пошли вдвоем в City Hall и расписались, – вспоминает ведущая «Топ-модели по-украински». – Мы не хотели пышную свадьбу, поэтому сделали это тихонечко. Была только свидетельница, Вика Бессараб, на тот момент – визажист «Супермодели по-украински». Она как раз приехала как турист в Нью-Йорк. Мы не хотели, чтобы мои друзья или друзья Джейсона обиделись, что не они стали свидетелями. И чтобы сохранить тайну, я пригласила Вику. Все было максимально инкогнито. Она тогда сняла даже это на видео, но, к сожалению, его уже нет.

Что ж, надеемся, что уже совсем скоро Алла сможет вернуться домой к Джейсону и отпраздновать годовщину создания их семьи вместе с любимым.