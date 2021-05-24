Рамина Эсхакзай раскрыла подробности помолвки: я могла бы задохнуться

Счастливая пара рассказала Кате Осадчей в программе "Светская жизнь" о своем необычном знакомстве а также о том, как Евгений делал предложение возлюбленной.

Адвокат вспомнил, что познакомился с Раминой, когда искал сециальные номера на автомобиль.

"Я искал номера на автомобиль с конкретными цифрами. Я около полугода искал комбинацию цифр и мне друзья сбросили Stories, что Рамина продает автомобиль и номера. И комбинация 5533 мне подходила. Я ей написал в Instagram, что я ищу такой номер. Она сказала, что не против и их можно купить, сбросив ей на карту предоплату для уверенности. Мы встретились в МРЭО, я приобрел номера, которые в конечном итоге перешли в отношения и предложение ", - рассказал Евгений.

Однако по словам Рамины, у них была еще и вторая встреча, которая предшествовала отношениям. Пронин пришел ей на помощь, когда у нее случилась неприятность с арендованной машиной.

"Я продала машину и взяла в аренду дешевую, китайскую. И однажды я выхожу из супермаркета, а у меня ключ ломается. Я не могу завести машину. Я сняла Stories и спросила подписчиков, что делать. И Женя написал, что нужно иметь плоскогубцы, которые в итоге сам и привез ", - добавила девушка.

Рамина Эсхакзай и Евгений Пронин собираются пожениться (фото: instagram.com/raminalalala)

Также жених и невеста рассказали и о помолвке, которая должна была быть достаточно оригинальной. Евгений собирался просить руки и сердца любимой под водой во время дайвинга, однако в процессе передумал.

"У нас был дайвинг и я взял кольцо с собой, надел на свой мизинец и нырнул в океан вместе с ней. Но плавая час и глядя, какие у Рамины возникают сложности с кислородом, я понял что так можно навредить. Поэтому решил сделать банально, вечером, после ужина на понтоне", - рассказал Пронин.

Рамина призналась, что рада такому его решению.

"Хорошо, что это не было под водой, мы погрузились на 10 метров и мне было очень трудно дышать после коронавируса, которым я переболела. Поэтому я уверена, что если бы он там мне сделал, я бы могла задохнуться", - отметила Эсхакзай.

Когда же девушка получила желанное кольцо, она только поблагодарила любимого и сказала, что ей нужно подумать. На что он заявил, что ему нужена конкретный ответ "да" или "нет", на что Рамина сказала "Да".

Рамина Эсхакзай получила предложение от любимого на Мальдивах (фото: instagram.com/raminalalala)