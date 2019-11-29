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Ракета попала в спину: Олег Винник удивил признанием о неудачном свидании

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.11.2019 - 11:18
Ракета попала в спину: Олег Винник удивил признанием о неудачном свидании
Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Винник рассказал, как героически поступил в непростой ситуации

Уже 4 декабря в столичном Дворце "Украина" состоятся съемки большого концерта - "Ніч суперхітів", который телеканал "1+1" покажет в новогодние праздники. На одной сцене соберутся самые востребованные звезды украинского шоу-бизнеса, которые исполнят свои самые яркие хиты 2019 года. Сегодня стало известно, что настоящий перформанс устроит на главной новогодней сцене страны и кумир миллионов - Олег Винник, который ранее рассказал, почему правая рука мужчины всегда должна быть свободной. Певец также рассекретил, каким хитом будет радовать зрителей:

"Новогодние концерты создаются для того, чтобы дарить людям праздничное настроение. Именно поэтому для своего выступления я, не раздумывая, выбрал зажигательную композицию "Наталья-Натали". Она яркая, веселая, танцевальная. К тому же, в конце года, хорошо поработав, так хочется махнуть в теплые края!".

Олег рассказал, что обожает новогодние праздники и вспомнил забавный случай, который произошел с ним во время одного из праздников: "Я обожаю новогоднюю атмосферу: аромат елки, подарки, огоньки, салюты! Кстати, очень люблю собственноручно запускать фейерверки. Однажды, правда, помню, пиротехническая ракета случайно попала в спину моей девушки. И я, как тот супергерой, накрыл ее своим кашемировым пальто. Шарф прогорел, но, к счастью, никто не пострадал".

Ракета попала в спину: Олег Винник удивил признанием о неудачном свидании

Олег Винник (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Также зрителей ждут динамичные ритмы от группы "Время и Стекло", зажжет сцену популярная группа THE HARDKISS, известная украинская певица NK подарит украинсо-латиноамериканские мотивы, группа DZIDZIO принесет много смеха и юмора. Прима-балерина Национальной Оперы Украины, судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар и премьер Александр Стоянов воплотят на сцене новогоднюю балетную сказку. Производство проекта будут осуществлять создатели самых рейтинговых шоу "Танці з зірками" и "Голос країни" - команда больших развлекательных проектов "1+1 Продакшн" под руководством Владимира Завадюка, а режиссерами-постановщиками станут Наталья Лысенкова, Наталья Ровенская и Мария Григоращенко, чья часть перфоманса для популярной американской артистки Pink вызвала мировой фурор.

Увидеть яркое новогодние шоу "Ніч Cуперхітів" вживую, можно купив билеты на концерт, который состоится уже 4 декабря во Дворце "Украина". А телеверсия будет показана в эфире телеканала "1+1" на новогодние праздники.

Напомним, ранее Винник рассказал о судьбоносной встрече, которая привела его к славе.

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