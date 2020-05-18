Радуемся, как дети: Осадчая и Горбунов с сыном Ваней очаровали душевной поездкой выходного дня

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Звездная семья вновь выбралась на прогулку в живописные окрестности

Звездная пара телеведущих Катя Осадчая и Юрий Горбунов стали активно мотивировать украинцев развивать внутренний туризм! Карантин из-за коронавируса крайне негативно сказался на международных поездках. Сегодня сложно гадать, получится ли вообще в этом году отправиться в желанное путешествие в другую страну. Вполне выручить в этой ситуации могут поездки по родной стране! К примеру, Осадчая и Горбунов изучают красоты Киевской области. Ведущие уже успели побывать в Триполье, Ржищеве, полюбоваться окраинами села Подгорцы. Новое место на карте путешествий выходного дня — село Старые Безрадичи.

В новую поездку со своими звездными родителями также отправился их трехлетний сын Ваня. Отметим, что Осадчая и Горбунов трепетно оберегают личную жизнь сына. Поэтому не показывают его лицо. В кадре мальчик обычно позирует спиной к камере.

Фото: instagram.com/kosadcha

На серии новых фото телеведущие показали красоту села Старые Безрадичи в Киевской области. Родители с сыном прогулялись у большого озера в густой траве. Ваня с большим интересом рассматривал обширные горизонты.

“Тепер ми, як і діти, радіємо природі, подорожам околицями і кожному дню”, — воодушевленно подписала серию фото Катя Осадчая.

“Недільні подорожі Київщиною! #київщина #озера #сімяразом”, — такой подписью сопроводил свой кадр Юрий Горбунов.

Как обычно, отдельного внимания заслуживает яркий образ телеведущей. Для семейной прогулки по Киевской области Осадчая выбрала яркий трикотажный костюм — удобные брюки и объемный свитер голубого цвета. Свитер дополнительно украшен крупными изображениями красно-белых зебр. Образ ведущей “Светской жизни” дополняют удобные синие кроссовки, подобранные в тон костюму. Волосы собраны в практичный хвост и украшены белой крупной заколкой. А вот на лице — ни капли макияжа. В очередной раз 36-летняя Осадчая восхитила своей “неотретушированной” красотой.

Фото: instagram.com/kosadcha

А немного позже, вернувшись после поездки домой, Осадчая показала главное богатство сына — коллекцию машинок, для которой даже была сделана отдельная полочка. На снимке мальчику помогает Горбунов. Ранее телеведущий неоднократно отмечал, что Ване больше ничего не надо кроме машинок. Это любимые игрушки мальчика.

Юрий Горбунов с сыном Ваней (фото: instagram.com/kosadcha)

Тем временем фолловеры телеведущей также поспешили оставить свои комментарии под ее новыми кадрами:

Які ж ви все таки класні!

Катя, очень красивый свитер! Вам идёт!

Такі гарні!) ще дівчинку вам бажаю!

Ви така чудова пара…

Ви не одні такі) Всі мої останні фото про природу. Вже всі околиці Києва обїхали )))

Свитер-бомба!

Ви такі щірі! Обожнюю Вас обох

Скриншот комментариев: instagram.com/kosadcha

Напомним, ранее Осадчая и Горбунов показали прогулку по Киеву с сыночком.

Автор: Татьяна Турликьян