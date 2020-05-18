Все ради него: Влад Топалов растрогал невероятно душевным фото с сыночком

Певец показал, ради кого он живет и творит
Влад Топалов – заботливый отец и муж, готовый встать на защиту любимой жены Регины Тодоренко, даже против нее ополчилось подавляющее большинтво. Это он доказал во время скандала, спровоцированного высказываниями ведущей о жертвах насилия в семье. Тогда певец не подбирал слов и дал волю эмоциям, ринувшись в бой с хейтерами. В то жевремя Влад – очень внимательный отец. Регина не раз восхищалась его трепетным отношением к сыну Майклу. Лишним доказательством этому стало новое фото на страничке артиста в Instagram.
Влад позирует с сыночком на руках. Снимок был сделан во время семейного отдыха. Они расположились на берегу, идеальным фоном стал закат у моря. Влад с умилением смотрит на смеющегося Майкла, который размахивает маленькими ручонками.
"Все для него и ради него", - трогательно подписал душевное фото с сыном на закате певец.
Влад Топалов с сыном (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)
Поклонники всегда с готовностью и радостью реагируют на подобные семейные снимки на страничке Влада. Этот раз не стал исключением.
Скриншот комментариев
Как-то Влад признался, что его несколько обижает то, что его подписчики бурно и с большим интересом реагируют только на семейные кадры на его странице, а вот творческие достижения и музыкальные зарисовки собирают гораздо меньше лайков и комментариев. Певец понимает, что большая часть его аудитории – поклонники Регины, которым интересен их семейный тандем, но ему хотелось бы, чтобы и его творчество было оценено по достоинству.
Напомним, что ранее Регина Тодоренко впервые рассказала о проблемах в своей семье и реакции Влада Топалова на скандал вокруг ее имени.
Автор: Аня Бойчук